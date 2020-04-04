ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минспорта рекомендует до 20 апреля приостановить спортивные мероприятия с участием детей и подростков

04.04.2020 12:35 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Министерство спорта и туризма Беларуси рекомендует приостановить до 20 апреля 2020 года проведение спортивных мероприятий для детей и подростков в целях противодействия распространению коронавируса COVID-19.  

При проведении матчей чемпионатов по футболу, хоккею, гандболу совместно с собственниками спортивных объектов и федерациями предписано неукоснительно соблюдать меры эпидемиологического и санитарного характера в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения. 

Во взаимодействии с Минздравом организовано медицинское наблюдение за спортсменами и спортивными делегациями, вернувшимся из-за границы. Определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями. Это: спортивно-оздоровительная база «Крыжовка», база отдыха «Галактика», а также два центра олимпийской подготовки – в Раубичах и Заславле.  

Выезды за рубеж на учебно-тренировочные сборы и соревнования временно запрещены.  

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 4 апреля – более 1,09 миллиона случаев. Более 225 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 58 тысяч. В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 351 случай заражения. 53 пациента выздоровели, четверо умерли.

В чемпионате Беларуси изменился фаворит. Скорее сюда, пока кэфы окончательно не попадали!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство спорта и туризма Беларуси рекомендует приостановить до 20 апреля 2020 года проведение спортивных мероприятий для детей и подростков в целях...
 
Новости дня
Новости
 
Дженнифер Энистон устроила сюрприз заболевшей коронавирсом медсестре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика