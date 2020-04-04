Минспорта рекомендует до 20 апреля приостановить спортивные мероприятия с участием детей и подростков

Источник материала: Tribuna.com

Министерство спорта и туризма Беларуси рекомендует приостановить до 20 апреля 2020 года проведение спортивных мероприятий для детей и подростков в целях противодействия распространению коронавируса COVID-19.

При проведении матчей чемпионатов по футболу, хоккею, гандболу совместно с собственниками спортивных объектов и федерациями предписано неукоснительно соблюдать меры эпидемиологического и санитарного характера в соответствии с рекомендациями здравоохранения.

Во взаимодействии с Минздравом организовано медицинское наблюдение за спортсменами и спортивными делегациями, вернувшимся из-за границы. Определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями. Это: спортивно-оздоровительная база «Крыжовка», база отдыха «Галактика», а также два центра олимпийской подготовки – в Раубичах и Заславле.

Выезды за рубеж на учебно-тренировочные сборы и соревнования временно запрещены.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 4 апреля – более 1,09 миллиона случаев. Более 225 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 58 тысяч. В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 351 случай заражения. 53 пациента выздоровели, четверо умерли.

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