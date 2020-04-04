Сколько человек в мире заразились коронавирусом и где больше всего выздоровевших. Главное по COVID-19

Источник материала: Tut.by

Число инфицированных COVID-19 во всем мире превысило отметку в 1,1 миллиона человек. При этом почти 226,9 тысячи человек выздоровели, а умерли — почти 59 тысяч. Это следует из данных исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США). По данным Всемирной организации здравоохранения, на вечер 3 апреля количество зараженных COVID-19 в мире составляло 972 303 человек, а умерших — 50 322.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

По данным исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США), число выздоровевших в мире с начала пандемии COVID-19 составило 226 873 человека, а умерших — 58 955 человек. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 1 119 109 человек.

Больше всего заразившихся в США — 278 458 человек, Италии — 119 827, Испании — 119 199, Германии — 91 159, Франции — 83 029, Китае — 82 526, Иране — 53 183.

Лидируют по числу выздоровевших Китай (76 934 человек), Испания (30 513), Германия (24 575), Италия (19 758), Иран (17 935).

Больше всего умерших от коронавируса в Италии — 14 681, Испании — 11 198, Франции — 6507, Великобритании — 3605, Иране — 3294, Китае — 3207.

Сколько подтвержденных случаев в России

За последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число случаев заражения достигло 4731, сообщает РБК со ссылкой на Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По официальной информации, за сутки жертвами болезни стали девять человек. Семь летальных случаев было зафиксировано в Москве, по одному в Костромской области и Приморском крае. Всего с начала эпидемии жертвами коронавируса стали 43 человека.

В Москве за последние сутки коронавирусом заболели 434 человека, сообщает РБК со ссылкой на мэрию города. В общей сложности число инфицированных достигло 3357 человек. 168 человек с начала эпидемии выздоровели, 24 умерли.