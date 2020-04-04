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Сколько человек в мире заразились коронавирусом и где больше всего выздоровевших. Главное по COVID-19
04.04.2020 12:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Число инфицированных COVID-19 во всем мире превысило отметку в 1,1 миллиона человек. При этом почти 226,9 тысячи человек выздоровели, а умерли — почти 59 тысяч. Это
По данным исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США), число выздоровевших в мире с начала пандемии COVID-19 составило 226 873 человека, а умерших — 58 955 человек. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 1 119 109 человек.
Больше всего заразившихся в США — 278 458 человек, Италии — 119 827, Испании — 119 199, Германии — 91 159, Франции — 83 029, Китае — 82 526, Иране — 53 183.
Лидируют по числу выздоровевших Китай (76 934 человек), Испания (30 513), Германия (24 575), Италия (19 758), Иран (17 935).
Больше всего умерших от коронавируса в Италии — 14 681, Испании — 11 198, Франции — 6507, Великобритании — 3605, Иране — 3294, Китае — 3207.
Сколько подтвержденных случаев в России
За последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число случаев заражения достигло 4731,
В Москве за последние сутки коронавирусом заболели 434 человека, сообщает РБК со
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Сколько человек в мире заразились коронавирусом и где больше всего выздоровевших. Главное по COVID-19
Число инфицированных COVID-19 во всем мире превысило отметку в 1,1 миллиона человек. При этом почти 226,9 тысячи человек выздоровели, а умерли - почти 59 тысяч. Это следует...
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