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Беларусь отправила в РФ базу невыездных с 90 тыс. записей
04.04.2020 12:38 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Белорусская сторона завершила выгрузку более 90 тыс. записей о гражданах Беларуси, которым ограничен выезд, для помещения в банк данных Российской Федерации. Об этом сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
По его словам, формирование такого общего списка невыездных необходимо, чтобы не допустить выезда этих людей в третьи страны и предотвратить угрозу национальной и общественной безопасности Союзного государства.
Работу по взаимному обмену данными стороны продолжат. Как сообщалось ранее, Беларусь и Россия заключили межправительственные соглашения об обмене сведениями о гражданах, в отношении которых действуют ограничения на выезд.
Источник: Myfin.by
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Беларусь и Россия обмениваются сведениями о невыездных гражданах. С белорусской стороны в единую базу отправлено более 90 тыс. записей. Об этом сказано в сообщении...
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