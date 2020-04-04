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Беларусь отправила в РФ базу невыездных с 90 тыс. записей

04.04.2020 12:38 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: sputnik.by

Белорусская сторона завершила выгрузку более 90 тыс. записей о гражданах Беларуси, которым ограничен выезд, для помещения в банк данных Российской Федерации. Об этом сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

По его словам, формирование такого общего списка невыездных необходимо, чтобы не допустить выезда этих людей в третьи страны и предотвратить угрозу национальной и общественной безопасности Союзного государства.

Работу по взаимному обмену данными стороны продолжат. Как сообщалось ранее, Беларусь и Россия заключили межправительственные соглашения об обмене сведениями о гражданах, в отношении которых действуют ограничения на выезд.

Источник: Myfin.by
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Беларусь и Россия обмениваются сведениями о невыездных гражданах. С белорусской стороны в единую базу отправлено более 90 тыс. записей. Об этом сказано в сообщении...
 
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