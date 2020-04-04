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Осторожно, коронамошенники! Расследование "Главного эфира" - в это воскресенье
04.04.2020 12:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTТемой коронавируса активно пользуются мошенники в своих целях. На страхе строится преступный бизнес. Покупаются средства индивидуальной защиты у перекупщиков. С этими проявлениями активно борются правоохранители и волонтеры.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома: "Наиболее подвержены влиянию мошенников пожилые люди. Под видом врачей они могут предложить старикам провериться на наличие опасного заболевания. Мошенники могут ходить по квартирам и предлагать сделать прививки от коронавируса. Разумеется, не бесплатно".
Во сколько испуганным потребителям обходятся мнимые услуги? И кто зарабатывает на нашем страхе? Расследование
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Темой коронавируса активно пользуются мошенники в своих целях. На страхе строится преступный бизнес. Покупаются средства индивидуальной защиты у перекупщиков. С...
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