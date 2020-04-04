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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Осторожно, коронамошенники! Расследование "Главного эфира" - в это воскресенье Темой коронавируса активно пользуются мошенники в своих целях. На страхе строится преступный бизнес. Покупаются средства индивидуальной защиты у перекупщиков. С...

Темой коронавируса активно пользуются мошенники в своих целях. На страхе строится преступный бизнес. Покупаются средства индивидуальной защиты у перекупщиков. С этими проявлениями активно борются правоохранители и волонтеры.Во сколько испуганным потребителям обходятся мнимые услуги? И кто зарабатывает на нашем страхе? Расследование- в это воскресенье.