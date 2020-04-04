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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рекомендации Минспорта о проведении спортивных мероприятий Минспорта и туризма Беларуси рекомендует остановить проведение спортивных мероприятий с участием детей и подростков до 20 апреля. Решение принято в соответствии с...

Минспорта и туризма Беларуси рекомендует остановить проведение спортивных мероприятий с участием детей и подростков до 20 апреля. Решение принято в соответствии с рекомендациями Минздрава из-за распространения коронавируса. При этом во время проведения национальных чемпионатов по футболу, хоккею и гандболу федерациям и собственникам спортивных объектов предписано соблюдать все меры эпидемиологического и санитарного характера.