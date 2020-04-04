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Рекомендации Минспорта о проведении спортивных мероприятий
04.04.2020 12:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTМинспорта и туризма Беларуси рекомендует остановить проведение спортивных мероприятий с участием детей и подростков до 20 апреля. Решение принято в соответствии с рекомендациями Минздрава из-за распространения коронавируса. При этом во время проведения национальных чемпионатов по футболу, хоккею и гандболу федерациям и собственникам спортивных объектов предписано соблюдать все меры эпидемиологического и санитарного характера.
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Минспорта и туризма Беларуси рекомендует остановить проведение спортивных мероприятий с участием детей и подростков до 20 апреля. Решение принято в соответствии с...
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