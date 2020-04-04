Бокун о корнавирусе: «У нас в стране понятно, что с этим происходит, но закрадываются все равно сомнения и переживания»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минской Даниил Бокун поделился ощущениями после завоевания Кубка президента.

- Для вас это первая победа! Какие впечатления и ощущения?

– Эмоции супер. Я думаю, что каждый хоккеист в Беларуси хотел бы подержать кубок над головой. Очень-очень рад.

- Лично для вас сезон, который вы начинали в минском , а продолжили в «Юности», можно назвать успешным?

– Я думаю, раз кубок над головой, то это значит, что успешный сезон! Пусть в его не получилось поднять, но получилось это сделать в чемпионате Беларуси :). Отлично!

- Вам в этом сезоне довелось поиграть в трех турнирах – КХЛ, чемпионате Беларуси и Лиге чемпионов. Насколько уровень Лиги чемпионов отличается от уровня чемпионата КХЛ?

– В Лиге чемпионов я сыграл всего одну игру. Тяжело судить, но там высокий уровень команд, я бы даже сказал, наверное, приблизительный к КХЛ. Там все команды с Европы.

- Сейчас чемпионат Беларуси был единственным в мире, поскольку в остальных странах первенства отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Насколько внутри себя переживали за себя, семью, близких?

– У нас в стране понятно, что с этим происходит, но закрадываются все равно сомнения и переживания. Тем не менее, когда выходишь на лед и играешь, то стараешься об этом не думать и сконцентрироваться на игре, – сказал Бокун.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 4 апреля – более 1,09 миллиона случаев. Более 225 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 58 тысяч. В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 351 случай заражения. 53 пациента выздоровели, четверо умерли.

В чемпионате Беларуси изменился фаворит. Скорее сюда, пока кэфы окончательно не попадали!