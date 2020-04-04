ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бокун о корнавирусе: «У нас в стране понятно, что с этим происходит, но закрадываются все равно сомнения и переживания»

04.04.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Защитник минской «Юности» Даниил Бокун поделился ощущениями после завоевания Кубка президента.

- Для вас это первая победа! Какие впечатления и ощущения?

– Эмоции супер. Я думаю, что каждый хоккеист в Беларуси хотел бы подержать кубок над головой. Очень-очень рад.

- Лично для вас сезон, который вы начинали в минском «Динамо», а продолжили в «Юности», можно назвать успешным?

– Я думаю, раз кубок над головой, то это значит, что успешный сезон! Пусть в КХЛ его не получилось поднять, но получилось это сделать в чемпионате Беларуси :). Отлично!

- Вам в этом сезоне довелось поиграть в трех турнирах – КХЛ, чемпионате Беларуси и Лиге чемпионов. Насколько уровень Лиги чемпионов отличается от уровня чемпионата КХЛ?

– В Лиге чемпионов я сыграл всего одну игру. Тяжело судить, но там высокий уровень команд, я бы даже сказал, наверное, приблизительный к КХЛ. Там все команды с Европы.

- Сейчас чемпионат Беларуси был единственным в мире, поскольку в остальных странах первенства отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Насколько внутри себя переживали за себя, семью, близких?

– У нас в стране понятно, что с этим происходит, но закрадываются все равно сомнения и переживания. Тем не менее, когда выходишь на лед и играешь, то стараешься об этом не думать и сконцентрироваться на игре, – сказал Бокун.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 4 апреля – более 1,09 миллиона случаев. Более 225 тысяч пациентов выздоровели, летальных исходов – более 58 тысяч. В Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 351 случай заражения. 53 пациента выздоровели, четверо умерли.

В чемпионате Беларуси изменился фаворит. Скорее сюда, пока кэфы окончательно не попадали!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник минской «Юности» Даниил Бокун поделился ощущениями после завоевания Кубка президента.
 
Новости дня
Новости
 
Названа дата завершения отборочных турниров к Олимпийским играм — 2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика