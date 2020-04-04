Трамп назвал дату проведения президентских выборов - 2020

Об этом заявил сам действующий президент Дональд Трамп.





ru.oxu.az Президент отверг вариант удаленного голосования по почте, подчеркнув, что некоторые граждане могут попытаться сжульничать, пишет





"Люди должны прийти на участки и предъявить удостоверение личности", - подчеркнул Трамп.





Избирательная кампания в США практически остановилась из-за пандемии коронавируса. Первичные выборы, которые должны были пройти в ряде штатов весной, перенесены на лето.







