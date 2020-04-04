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Трамп назвал дату проведения президентских выборов - 2020

04.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президентские выборы в США состоятся в тот срок, что планировался изначально: 3 ноября, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом заявил сам действующий президент Дональд Трамп.

Президент отверг вариант удаленного голосования по почте, подчеркнув, что некоторые граждане могут попытаться сжульничать, пишет ru.oxu.az

"Люди должны прийти на участки и предъявить удостоверение личности", - подчеркнул Трамп.

Избирательная кампания в США практически остановилась из-за пандемии коронавируса. Первичные выборы, которые должны были пройти в ряде штатов весной, перенесены на лето.
 
 
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Президентские выборы в США состоятся в тот срок, что планировался изначально: 3 ноября, несмотря на пандемию коронавируса.
 
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