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В Минск приедут эксперты ВОЗ
04.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Сотрудники Всемирной организации здравоохранения приедут в Минск на будущей неделе, чтобы оценить работу медиков нашей страны в связи с пандемией коронавируса.
Договоренность о визите в Беларусь представителей ВОЗ была достигнута накануне во время видеоконференции со штаб-квартирой ВОЗ. Помогать экспертам в режиме онлайн будет команда из Копенгагена. Об этом рассказали накануне вечером в эфире телеканала
Отметим, что в конце марта Александр Лукашенко приказал чиновникам связаться с ВОЗ, чтобы снять при помощи международных экспертов напряженность в обществе и недоверие граждан к действиям белорусских властей в свете последних событий.
Как рассказал представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев, белорусские власти высказали полную поддержку будущей миссии ВОЗ и пообещали во всем содействовать экспертам.
По официальным данным Минздрава Беларуси, в стране
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Сотрудники Всемирной организации здравоохранения приедут в Минск на будущей неделе, чтобы оценить работу медиков нашей страны в связи с пандемией коронавируса.
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