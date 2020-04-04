В Минск приедут эксперты ВОЗ

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения приедут в Минск на будущей неделе, чтобы оценить работу медиков нашей страны в связи с пандемией коронавируса.

Договоренность о визите в Беларусь представителей ВОЗ была достигнута накануне во время видеоконференции со штаб-квартирой ВОЗ. Помогать экспертам в режиме онлайн будет команда из Копенгагена. Об этом рассказали накануне вечером в эфире телеканала «Беларусь 1» . Миссия начнет работу 7 апреля.

Отметим, что в конце марта Александр Лукашенко приказал чиновникам связаться с ВОЗ, чтобы снять при помощи международных экспертов напряженность в обществе и недоверие граждан к действиям белорусских властей в свете последних событий.

Как рассказал представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев, белорусские власти высказали полную поддержку будущей миссии ВОЗ и пообещали во всем содействовать экспертам.