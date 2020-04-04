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94% заразившихся коронавирусом выздоровели в Китае
04.04.2020 13:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
94% людей, которые были заражены COVID-19, выписаны из больниц в Китае. Эти данные представлены в отчёте Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, сообщает Синьхуа.
Согласно данным отчёта комитета на 3 апреля, примерно 76 751 пациент выздоровел от коронавируса и выписался из больниц.
Напомним, что всего в стране были зарегистрированы в общей сложности 81 639 подтверждённых случаев COVID-19. Умерли от болезни 3326 человек.
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94% людей, которые были заражены COVID-19, выписаны из больниц в Китае. Эти данные представлены в отчёте Государственного комитета по делам здравоохранения КНР,...
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