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94% заразившихся коронавирусом выздоровели в Китае

04.04.2020 13:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

94% заразившихся коронавирусом выздоровели в Китае

94% людей, которые были заражены COVID-19, выписаны из больниц в Китае. Эти данные представлены в отчёте Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, сообщает Синьхуа.

Согласно данным отчёта комитета на 3 апреля, примерно 76 751 пациент выздоровел от коронавируса и выписался из больниц.

Напомним, что всего в стране были зарегистрированы в общей сложности 81 639 подтверждённых случаев COVID-19. Умерли от болезни 3326 человек.

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94% людей, которые были заражены COVID-19, выписаны из больниц в Китае. Эти данные представлены в отчёте Государственного комитета по делам здравоохранения КНР,...
 
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