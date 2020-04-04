Забег красавиц, весеннее солнце и коронавирус. Непредсказуемый март в фотографиях

Источник материала: Tut.by

Из трех месяцев 2020 года март стал самым непредсказуемым и изменчивым. Даром что первый весенний. Если в феврале новости о коронавирусе воспринимались еще как нечто абстрактное и не имеющее отношения к Беларуси, то каждый день марта приносил сообщения, больше похожие на фронтовые сводки. Однако, несмотря на вирусную угрозу, Беларусь жила своей жизнью. Праздновала 8 Марта и бежала в Beauty Run — 2020, радовалась настоящему весеннему теплу, ездила на дачи и старалась не придавать значения тревожным новостям.

Минск украсили по-весеннему яркие витрины, в театрах репетировали несостоявшиеся премьеры, многие радовались благополучному возвращению с отдыха, преодолев закрытые границы и сутки ожиданий. В столицу приезжали музыканты и шоумены, правда, ближе к концу месяца концерты все же перешли в онлайн-формат, и TUT.BY стал одним из первых, кто предложил всем желающим смотреть на исполнителей на экране компьютера. Мы занимались спортом, наведались на уникальную лошадиную ферму и переживали за питомцев приюта на монастырском подворье, ждали хороших новостей и вспоминали историю города. Фотослужба TUT.BY предлагает вспомнить самые яркие моменты марта.



В начале марта витрины столичных ГУМа и ЦУМа традиционно, раз в сезон, оформили в новом дизайне. На этот раз за стеклом много белорусского льна, ярких цветов, а еще зайцы, цапля и мотыльки. Минск, Беларусь, 11 марта 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Девушка лакомится сахарной ватой в одном из парков Минска. Теплая погода, выдавшаяся в конце марта, солнце и свежий воздух перебороли страх перед вирусом и минчане потянулись на улицу. Минск, Беларусь, 28 марта 2020 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Участница забега Beauty Run — 2020 приближается к финишу. 8 марта на проспекте Независимости в Минске стартовал самый женственный забег. 5 тысяч участниц пробежали две дистанции на выбор — 2 или 5 км. Минск, Беларусь, 8 марта 2020 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Карина Мазок просто не может жить без танцев. Из 14 лет жизни десять она занимается спортивно-бальными танцами. Ее мама, фотограф Татьяна Мазок показала спортивную изнанку мира танцев, где главное — не сдаваться. Минск, Беларусь, 21 марта 2020 года. Фото: Татьяна Мазок, TUT.BY Весь материал



Мужчина устанавливает телевизионную антенну на крыше своего дома в дачном поселке у станции Пралески. Как только на улице установилась теплая погода, дачники отправились на свои участки, чтобы навести порядок на земле. «Потому что, — как заметила одна столичная дачница, — вирус вирусом, а рассада сама себя не посадит». Станция Пралески, Минская область, Беларусь, 29 марта 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



В 16 лет Владимир Евдокимов сломал шею, неудачно прыгнув в воду. Сейчас парень ежедневно тренируется, занимается реабилитацией, закончил вуз и обзавелся семьей. Минск, Беларусь, 29 марта 2020 года.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Питомцы приюта для бездомных животных с нетерпением ожидают кормежки. На монастырском подворье, под Минском, уже 4 года существует приют, душой которого стала Сестра Иоанна. Так вышло, что в апреле приют должен закрыться и около 50 его питомцев ищут новый дом и хозяев. Минский район, Беларусь, 18 марта 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь материал



Продавец цветов ожидает своих покупателей на одной из многочисленных точек по продаже цветов. 6 марта множество пунктов продажи разом начали работать в Минске. Традиционно, такая торговля разворачивается за несколько дней до 8 Марта. Минск, Беларусь, 6 марта 2020 года. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY Весь материал



Десятки велосипедов прикованы у пункта пограничного перехода «Брузги», что на белорусско-польской границе. В ночь с субботы на воскресенье 15 марта Польша закрыла границу. Прекращено международное авиа- и железнодорожное сообщение. Остановилось пограничное движение и на участке белорусско-польской границы. Гродненская область, Беларусь, 15 марта 2020 года. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY Весь материал



Лагерь военнопленных в Масюковщине несколько раз менял своих обитателей. До начала войны здесь был военный городок, с приходом немецкой оккупации в нем содержали пленных красноармейцев, а с 1944 года главными обитателями лагеря стали пленные немецкие солдаты. На фото исторический снимок 1944 года. Он был сделан у столовой лагеря, здание которой сохранилось до сих пор. Минск, Беларусь, 6 марта 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Российский хореограф Сергей Землянский работает с труппой Купаловского театра над спектаклем без слов En souvenir de Шагал. Премьера спектакля должна была состояться 14 марта. Сейчас она перенесена на май. Минск, Беларусь, 4 марта 2020 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Весь материал



Запрещающий знак на белорусско-украинском участке границы, где в ночь на 16 марта Украина закрыла въезд для иностранцев в связи с распространением коронавируса. Пограничный переход Новая Гута, Гомельская область, Беларусь. 16 марта 2020 года. Фото: Сергей Комков, TUT.BY Весь материал



Белорусские туристы, застрявшие из-за закрытия границ в аэропорту Внуково, вернулись домой в пятницу, 20 марта. Чтобы попасть из России в Беларусь, некоторым из них пришлось больше двух суток провести в дороге. Национальный аэропорт Минск, Беларусь, 20 марта 2020 года. Фото: Сергей Балай, TUT.BY Весь материал



Музыканты дарк-диско группы Dlina Volny выпустили в марте свой новый сингл Do it и рассказали TUT.BY об опыте работы в Беларуси. Минск, Беларусь, 21 марта 2020 года Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Владелец и шеф-повар ресторана Grillman Юрий Агеенко готовит обед для для сотрудников городской клинической инфекционной больницы Минска. С 26 марта заведение закрылось для посетителей, но повара решили поддержать медиков и стали готовить для них горячие обеды. Минск, Беларусь, 27 марта 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь материал



Российский шоумен Артур Пирожков привез в Минск свои самые горячие хиты. Послушать альтер-эго звезды Comedy Club Александра Реввы пришли многие минчане. А посмотреть было на что. Минск, Беларусь, 6 марта 2020 года. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY Весь материал



Черкес Хасанби Кармов со своей любимицей — лошадью Басмой. У нее один глаз темный, другой — Светлый. Хасанби — потомственный табунщик. Семь лет назад он открыл конную ферму в белорусской деревне Пески-1. Кобринский район, Беларусь, 22 марта 2020 года. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY Весь материал



Шуре Сидельнику — 20 лет. В пять мальчик остался без рук: несчастный случай, через ребенка прошел разряд тока. Ампутация стала единственным шансом на спасение. И если сначала семья боролась за выживание, то теперь — за самостоятельное будущее парня. Недавно Шура стал мастером спорта по плаванию и сейчас мечтает о Паралимпийских играх. Гомель, Беларусь, 10 марта 2020 года. Фото: Сергей Комков, TUT.BY Весь материал



В столичной школе классического индийского танца «Индивара» занимаются и подростки и 72-летние пенсионеры. Основатель школы Людмила Хотулева увлеклась индийским классическим танцем бхаратанатьям, изучила его в Дели и вернулась в столицу, преподавать в собственной школе. Минск, Беларусь, 19 марта 2020 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал



Женщина в маске идет по улице в Витебске. В конце марта в Витебске стали вводить новые меры по борьбе с коронавирусом. Милиционерам запретили покидать пределы области, а студентов университетов и колледжей переводят на дистанционное обучение. Витебск, Беларусь, 31 марта 2020 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь материал