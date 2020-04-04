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В Витебской области за сутки нет ни одного случая заражения коронавирусом, а также смертей
04.04.2020 14:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В Витебской области за сутки нет ни одного случая заражения коронавирусом. Эти данные были озвучены на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции,
Как уточнил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Каспирович, за прошедшие сутки смертей пациентов от COVID-19 также нет. Каспирович добавил, что по предварительной информации, имеется несколько положительных результатов анализов. Однако на данный момент они перепроверяются.
Сообщается, что уже выписаны 75 человек после завершения лечения от вирусной и бактериальной пневмонии. Прирост заболеваемости респираторными инфекциями в Витебской области к прошлой неделе составил 13,7%. В городе Витебске - 16,9%.
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В Витебской области за сутки нет ни одного случая заражения коронавирусом. Эти данные были озвучены на заседании областного штаба по борьбе с распространением...
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