В Витебской области за сутки нет ни одного случая заражения коронавирусом, а также смертей

Источник материала: ОНТ

В Витебской области за сутки нет ни одного случая заражения коронавирусом. Эти данные были озвучены на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщает газета «Витьбичи».

Как уточнил начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Каспирович, за прошедшие сутки смертей пациентов от COVID-19 также нет. Каспирович добавил, что по предварительной информации, имеется несколько положительных результатов анализов. Однако на данный момент они перепроверяются.

Сообщается, что уже выписаны 75 человек после завершения лечения от вирусной и бактериальной пневмонии. Прирост заболеваемости респираторными инфекциями в Витебской области к прошлой неделе составил 13,7%. В городе Витебске - 16,9%.

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