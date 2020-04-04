COVID-19: В Пинске зараженных нет

Источник материала: Пинский Вестник

По состоянию на 08.00 4-го апреля 2020 года случаев заражения COVID-19 в Пинске не выявлено. 161 человек находится под медицинским наблюдением на дому (прибывшие из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции), 2 пациента – в стационаре.







2020 год познакомил людей во всем мире с новыми терминами, такими как «коронавирус» и «инфодемия». На последнем остановимся подробнее. Инфодемия, или вирус слухов и ложной информации, породил немало фейков, а также многочисленных недобросовестных манипуляций, связанных с настроением, поведением, состоянием здоровья современных людей, в том числе и пинчан. Надуманные истории от псевдопострадавших звучат из разных информационных источников. Только вот как понять человеку, с головой погруженному в интернет-пространство, где правда, а где преступный вымысел?







Ситуацию проясняет главврач УЗ «Пинская центральная поликлиника» Игорь КИКТЕНКО:

- Ситуация в Пинске спокойная. Ни одного пациента, выявленного с коронавирусной инфекцией, нет. Есть 36 пациентов с пневманией, которые получают необходимое лечение как в пинской больнице, так и в инфекционной больнице «Молотковичи». У каждого из них взяли анализы на коронавирус, результат которых – отрицательный. Сегодня мы готовы к любому повороту событий. Мы действуем в соответствии с нормативными документами Минздрава республики, которые поступают к нам с января. Согласно алгоритмам работы с пациентами разной степени тяжести, как пневмонии, так и респираторно-вирусных инфекций, в том числе с подозрением на наличие коронавируса, для выявления COVID-19 мы берем назофарингеальный мазок и отправляем его для исследования в Минск, а с 3 апреля отправляем – в Брест, где в лаборатории делают ПЦР-анализ, который подтверждает или опровергает наличие вируса. Экспресс-тесты, как в Европе, у нас на данный момент не используется, потому что ПЦР-диагностика – это наиболее достоверный метод.













Аппараты ИВЛ в реанимационном отделении Пинской центральной больницы. Эти сейчас не используются. Также нам показали палаты, подготовленные для пациентов с коронавирусом. в каждой из их у всех коек стоят такие аппараты.

В интернете расползаются слухи о том, что инфекционная больница в Молотковичах переполнена. Главврач Пинска опровергает эту информацию:

– Существует план перепрофилирования коечного фонда в зависимости от количества поступающих пациентов не только с подозрением на коронавирусную инфекцию, но и с ОРВИ, гриппом и т.д. Да, мы перепрофилировали, в том числе одно из отделений больницы «Молотковичи», на двадцать пять коек. Это боксированные палаты, в которых мы можем размещать пациентов с любой вирусной инфекцией для того, чтобы определить тяжесть состояния, взять мазок, отправить на исследование и убедиться, есть ли коронавирусная инфекция. На данный момент там находятся два человека.







Пинская больница в полной мере обеспечена средствами индивидуальной защиты врачей, в том числе костюмами (на данный момент их более 1800). Кроме того у больницы появились спонсоры, которые помогают в приобретении необходимых средств.



Что касается усиленного режима дежурства врачей, в этом нет пока никакой необходимости. Но если она возникнет, то план перепрофилирования определяет в конечном его исполнении возможность дежурств персонала в круглосуточном режиме.







Несмотря на то, что поводов для паники нет и эпидемиологическая ситуация в нашем городе остается стабильной, расслабляться нельзя. Успешное противодействие распространению инфекции зависит от усилий каждого из нас. Ответственность, забота о здоровье, своем и окружающих, соблюдение правил профилактики распространения коронавирусной инфекции, взаимная поддержка и доверие помогут справиться нам с текущей ситуацией.

Анна КОЛОДИЧ

Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ и из свободных источников