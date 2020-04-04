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Ученые изменили мнение: теперь говорят, коронавирус может передаваться через воздух без кашля
04.04.2020 15:22 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
ВОЗ и большинство мировых ученых
Теперь же некоторые ученые думают, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов. Об этом
К такому выводу – что COVID-19 может передаваться через дыхание зараженного – пришли авторы исследования «Аэрозоль и устойчивость на поверхности вируса SARS-CoV-2 в сравнении с вирусом SARS CoV-1». Его опубликовали 17 марта в научном журнале The New England Journal of Medicine. Авторы рассказывают, что вирус через дыхание человека может попадать в воздух в «аэрозольных каплях» диаметром меньше пяти микрометров. И эти капли способны оставаться в воздухе около трех часов. Все это время содержащиеся в них вирусы остаются заразными, говорится в статье.
В Америке тоже есть ученые, которые согласны, что коронавирус может «парить в воздухе». Об этом в экстренном письме правительству страны от 1 апреля предупреждает Национальная академия наук США (NAS). «Доступные на сегодняшний день результаты исследований говорят о том, что существует возможность передачи вируса SARS-CoV-2 через биоаэрозоли, производимые дыханием человека», – говорится в письме. Авторы американского исследования рассказали, что обнаружили РНК вируса в помещении, где оказывали помощь больным коронавирусом. Генетический материал вируса был найден также на одежде, которую носил персонал, обследовавший больных, хотя во время этого обследования пациенты не чихали и не кашляли, говорится в письме.
Однако эксперты NSA говорят, что эту теорию еще нужно исследовать. Пока лишь ясно, что концентрация вируса, содержащаяся в дыхании разных пациентов, тоже разная.
Что об этом думает ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднозначно относится к гипотезе о том, что коронавирус может передаваться через биоаэрозоли и дыхание человека.
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если это возможно, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она заметно чаще развивается бессимптомно.
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ВОЗ и большинство мировых ученых говорят, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19, передается в основном воздушно-капельным путем. То есть...
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