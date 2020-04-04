Ученые изменили мнение: теперь говорят, коронавирус может передаваться через воздух без кашля

Источник материала: KYKY

ВОЗ и большинство мировых ученых говорят , что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19, передается в основном воздушно-капельным путем. То есть заразиться коронавирусом можно от чиха или кашля больного вирусом человека. Или дотронувшись до поверхности, на которую попали капли выделений зараженного.

Теперь же некоторые ученые думают, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов. Об этом сообщает немецкий журнал Focus, пишет TUT.by.

К такому выводу – что COVID-19 может передаваться через дыхание зараженного – пришли авторы исследования «Аэрозоль и устойчивость на поверхности вируса SARS-CoV-2 в сравнении с вирусом SARS CoV-1». Его опубликовали 17 марта в научном журнале The New England Journal of Medicine. Авторы рассказывают, что вирус через дыхание человека может попадать в воздух в «аэрозольных каплях» диаметром меньше пяти микрометров. И эти капли способны оставаться в воздухе около трех часов. Все это время содержащиеся в них вирусы остаются заразными, говорится в статье.

В Америке тоже есть ученые, которые согласны, что коронавирус может «парить в воздухе». Об этом в экстренном письме правительству страны от 1 апреля предупреждает Национальная академия наук США (NAS). «Доступные на сегодняшний день результаты исследований говорят о том, что существует возможность передачи вируса SARS-CoV-2 через биоаэрозоли, производимые дыханием человека», – говорится в письме. Авторы американского исследования рассказали, что обнаружили РНК вируса в помещении, где оказывали помощь больным коронавирусом. Генетический материал вируса был найден также на одежде, которую носил персонал, обследовавший больных, хотя во время этого обследования пациенты не чихали и не кашляли, говорится в письме.

Однако эксперты NSA говорят, что эту теорию еще нужно исследовать. Пока лишь ясно, что концентрация вируса, содержащаяся в дыхании разных пациентов, тоже разная.

Что об этом думает ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднозначно относится к гипотезе о том, что коронавирус может передаваться через биоаэрозоли и дыхание человека.

В конце марта представители ВОЗ заявили, что этот способ передачи инфекции «при определенных обстоятельствах и в некоторых ситуациях, в которых возникают аэрозоли, является вероятным». В качестве примера подобной ситуации эксперты ВОЗ назвали интубацию тяжелобольного пациента с целью обеспечения его кислородом.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если это возможно, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она заметно чаще развивается бессимптомно.