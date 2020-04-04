Беларусь планирует принять участие в клинических наблюдениях ВОЗ по лечению COVID-19

«В пятницу (3 апреля. — Прим. БЕЛТА) будет телемост с организаторами, чтобы мы четко видели, чем можем помочь и чем нам поможет участие в этих клинических наблюдениях», — сказала Елена Богдан.





Замминистра пояснила, что речь идет не о клинических испытаниях новых препаратов. В данном случае каждая страна-участница будет предоставлять в ВОЗ информацию о том, какими препаратами лечат пациентов с COVID-19, чтобы сформировать клинические протоколы.





Что касается применяемых в Беларуси лекарственных средств, Елена Богдан отметила, что есть препараты, которые помогают облегчить состояние больного и предотвратить развитие необратимых симптомов. Их использование основано на рекомендациях зарубежных коллег и включено в клинические протоколы. Это препараты против ВИЧ, малярии, которые дают достаточно хороший эффект. У определенной категории пациентов применяют средства для лечения ювенильного ревматоидного артрита.





bykhov.by Замминистра также прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о защитном действии прививки БЦЖ. Сообщалось, что привитые люди защищены от новой коронавирусной инфекции или переносят заболевание в более легкой форме. По словам Елены Богдан, Минздрав пока не получал от ВОЗ каких-либо клинических рекомендаций на этот счет. Вместе с тем в стране 97-98% (а по некоторым регионам до 99%) населения вакцинированы вакциной БЦЖ, она внесена в национальный календарь прививок, пишет









В числе намерений Минздрава оценить, снижает ли вакцина против гриппа вероятность заразиться COVID-19 и как протекает заболевание у привитых. Однако малое количество пациентов с коронавирусом в стране не позволяет сделать окончательную выборку и ответить на этот вопрос. Такое исследование рационально проводить в тех странах, где большое число инфицированных. «Может быть, нам предложит ВОЗ в рамках клинических наблюдений обсудить этот вопрос, и мы предоставим свои данные, чтобы проанализировать это на большой выборке», — добавила замминистра.







