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Жилье в Минске рвануло в цене вслед за долларом. Перейдут ли застройщики на рубли?

04.04.2020 16:40 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Привязать строительство жилья к рублям пытаются уже давно. Однако коммерческий рынок с большего пока непреклонен – мерилом ценности остается доллар (реже – евро). Расчеты пусть и ведутся в белорусских рублях, но лишь номинально. Цена метров, как и всегда, фиксируется в инвалюте, а оплата происходит по курсу Нацбанка на момент оплаты.

Изменить ситуацию может пандемия коронавируса. Рост курса уже привел к рублевому повышению цен на жилье на 15%, что вместе со снижением доходов населения способно обрушить спрос на новостройки. Подогреть рынок могут разве что застройщики, готовые довериться рублям и взять курсовые потери на себя.

Два застройщика уже считают в рублях

Пока, впрочем, таких немного. В Минске перейти на родную валюту решились «А-100 Девелопмент» и «ТЕНКинвест». Первый «заморозил» цены в рублях на квартиры в «Новой Боровой», второй – в комплексе «4 сезона» рядом с Логойским трактом. Оба застройщика конвертировали «квадраты» при курсе 2,5 рубля за доллар, что примерно на 3% ниже текущих котировок. В «Новой Боровой» просят от 3700 рублей за кв.м в двушке, в «4 сезонах – от 3100. Если через месяц доллар условно «возмужает» до 3 рублей, то это сэкономит покупателям пятую часть стоимости жилья.

— Решение для нас непростое и во многом рискованное, но пришло время поддержать покупателя. Курс доллар вырос стремительно за последний месяц, и те, кто готов был вчера строиться, сегодня испытывает недостаток денег. Привязка курса к рублю позволит избежать таких сюрпризов и более уверенно планировать квартирный вопрос. Мы решили начать с «Новой Боровой», — поясняют в «А-100 Девелопмент».

В компании отмечают, что переход на рубли для них будет относительно безболезненным. Расходы строителей формируются в рублях, а большинство конструкций – белорусского производства.

— Для застройщиков, которые освоили полный цикл строительства, дедолларизация – это не проблема. Что касается нас, то почти все конструкции мы выпускаем на заводе железобетонных конструкций, который приобрели прошлым летом. Там, где это не приводит к снижению качества, мы используем в основном белорусские стройматериалы. По схожей схеме поступают и другие застройщики. Рынок как-никогда готов перейти на рубли и взять валютные риски на себя, — убежден застройщик.

Однако большинство частных застройщиков продолжают оценивать жилье в инвалюте. Цена фиксируется в долларах, в рубли ее пересчитывают по официальному курсу на день оплаты. Так, в частности, поступают «Тапас», «Айрон» и Dana Holdings (последний верен евро, курс которого еще выше). Средняя цена «квадрата» на рынке – около 1400 долларов. Чтобы смягчить падение спроса, многие застройщики начали снижать стоимость «метра» в инвалюте и предлагать скидки.

Практически все девелоперы предлагают рассрочку. Но она тоже привязана к долларам. Проценты не взимают, но при ослаблении рубля нагрузка на семейный бюджет может возрасти: платежи в рублях вырастут, а зарплата по умолчанию останется прежней. В качестве альтернативы – рублевые кредиты на жильепод 14-15% годовых. Представители компаний-застройщиков говорят, что сейчас их берут охотнее рассрочки.

Цены на жилье в новостройках Минска

Застройщик1-комнатная, минимальная цена за 1 кв.м2-комнатная, минимальная цена за 1 кв.м3-комнатная, минимальная цена за 1 кв.м
«А-100 Девелопмент» (ЖК «Новая Боровая»)

4319 рублей

3760 рублей

3700 рубля

«А-100 Девелопмент» (ЖК «Пирс»)

$1335

$1216

$1125

«Айрон» (ЖК «Левада»)

$1500

$1450

$1350

«Айрон» (ЖК «Петровщина»)

$1500

$1400

$1300

«Датч Стар» (ЖК «Гранд Хауз»)

-

$1380

$1300

«Тапас» (ЖК «Браславский»)

$1400

$1470

$1140

«Тапас» (ЖК «Монтерей»)

$1690

$1670

$1520

«Тапас» (ЖК «Олимпик Парк»)

-

$2100

$1540

«ТЕНКинвест» (ЖК «4 сезона»)

3125 рублей

3100 рублей

3125 рублей

«Юнивест-М» (ЖК «Каскад»)

$1600

$1490

$1250

DanaHoldings (ЖК «Маяк»)

1471 евро

1615 евро

1360 евро

DanaHoldings (ЖК «Минск-Мир»)

1296 евро

1140 евро

1060 евро

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Цены на новое жилье в Минске рванули вслед за долларом и евро. За последние две недели квадрат подорожал в рублях в среднем на 15%. Большинство застройщиков...
 
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