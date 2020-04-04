Минздрав - про ситуацию с коронавирусом: сколько инфицированных человек и сколько выздоровевших

Источник материала: Tut.by

В Минздраве рассказали, как обстоит в Беларуси ситуация с распространением коронавируса. По данным ведомства, по состоянию на 4 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находится 394 человека.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек. Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

Напомним, по состоянию на 3 апреля в Беларуси в Беларуси был зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом.

В Минске 190 случаев коронавируса, на втором месте — Витебщина с ее 89 случаями, в Минской области заразившихся 50 человек. На Гомельщине 13 случаев, Гродненщине — 6, Могилевщине — 2, на Брестчине один. Всего в Беларуси на сегодня 351 случай инфицирования коронавирусом. В основном коронавирус регистрируют у людей в возрасте от 25 до 64 лет. Об этом во время брифинга рассказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.