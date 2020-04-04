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Минздрав - про ситуацию с коронавирусом: сколько инфицированных человек и сколько выздоровевших

04.04.2020 16:42 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минздраве рассказали, как обстоит в Беларуси ситуация с распространением коронавируса. По данным ведомства, по состоянию на 4 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находится 394 человека.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения  выздоровел 41 человек. Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

Напомним, по состоянию на 3 апреля в Беларуси в Беларуси был зафиксирован 351 случай инфицирования коронавирусом.  

В Минске 190 случаев коронавируса, на втором месте — Витебщина с ее 89 случаями, в Минской области заразившихся 50 человек. На Гомельщине 13 случаев, Гродненщине — 6, Могилевщине — 2, на Брестчине один. Всего в Беларуси на сегодня 351 случай инфицирования коронавирусом. В основном коронавирус регистрируют у людей в возрасте от 25 до 64 лет. Об этом во время брифинга рассказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минздраве рассказали, как обстоит в Беларуси ситуация с распространением коронавируса. По данным ведомства, по состоянию на 4 апреля на стационарном лечении с...
 
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