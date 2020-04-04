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В Гродно поддержали врачей в борьбе с коронавирусом
04.04.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТГродно поддержали врачей в борьбе с коронавирусом" class="one-news__figure-img">
В Гродно, кстати, не только белорусским, но и итальянским и испанским врачам нашли способ сказать «красивое спасибо» за круглосуточное дежурство.
Огромная проекция размером 42х11 метров появилась на стене одного из торговых центров. Весь вечер на импровизированный экран выводили флаги 15 стран в знак солидарности. В дополнение к ним – слова благодарности на разных языках: врачам, медсестрам, водителям скорых, всем, кто сегодня борется за жизни людей. Горожане оценили. Прохожие останавливались, фотографировали, делали репосты в социальных сетях и высказывали слова поддержки.
Гродно стал первым региональным городом Беларуси, который присоединился к таким акциям в поддержку медиков.
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В Гродно, кстати, не только белорусским, но и итальянским и испанским врачам нашли способ сказать «красивое спасибо» за круглосуточное дежурство. Огромная...
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