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В Гродно поддержали врачей в борьбе с коронавирусом

04.04.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродно поддержали врачей в борьбе с коронавирусомГродно поддержали врачей в борьбе с коронавирусом" class="one-news__figure-img">

В Гродно, кстати, не только белорусским, но и итальянским и испанским врачам нашли способ сказать «красивое спасибо» за круглосуточное дежурство.

Огромная проекция размером 42х11 метров появилась на стене одного из  торговых центров. Весь вечер на импровизированный экран выводили флаги 15 стран в знак солидарности. В дополнение к ним – слова благодарности на разных языках: врачам, медсестрам, водителям скорых, всем, кто сегодня борется за жизни людей. Горожане оценили. Прохожие останавливались, фотографировали, делали репосты в социальных сетях и высказывали слова поддержки.   

Сергей Иванов, маркетолог  торгового центра OldCity: «Мы изобразили флаги тех  стран, которые наиболее пострадали от пандемии. Сегодня мы со всем миром следим, сочувствуем всем странам».  

Гродно стал первым региональным городом Беларуси, который присоединился  к таким акциям в поддержку медиков.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно, кстати, не только белорусским, но и итальянским и испанским врачам нашли способ сказать «красивое спасибо» за круглосуточное дежурство. Огромная...
 
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