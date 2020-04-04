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Коронавирус в Беларуси: на лечении находятся 394 человека, выздоровел 41

04.04.2020 17:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коронавирус в Беларуси: на лечении находятся 394 человека, выздоровел 41

На сегодняшний день в Беларуси на стационарном лечении от коронавируса COVID-19 находятся 394 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

После прохождения лечения выздоровел и выписан из медицинских учреждений 41 человек.

При этом у части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. Также зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов. Практически у всех пациентов были многочисленные хронические заболевания, которые были отягощены коронавирусом.

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На сегодняшний день в Беларуси на стационарном лечении от коронавируса COVID-19 находятся 394 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения....
 
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