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Коронавирус в Беларуси: на лечении находятся 394 человека, выздоровел 41
04.04.2020 17:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
На сегодняшний день в Беларуси на стационарном лечении от коронавируса COVID-19 находятся 394 человека. Об этом
После прохождения лечения выздоровел и выписан из медицинских учреждений 41 человек.
При этом у части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. Также зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов. Практически у всех пациентов были многочисленные хронические заболевания, которые были отягощены коронавирусом.
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На сегодняшний день в Беларуси на стационарном лечении от коронавируса COVID-19 находятся 394 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения....
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