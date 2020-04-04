Коронавирус в Беларуси: на лечении находятся 394 человека, выздоровел 41

Источник материала: ОНТ

На сегодняшний день в Беларуси на стационарном лечении от коронавируса COVID-19 находятся 394 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

После прохождения лечения выздоровел и выписан из медицинских учреждений 41 человек.

При этом у части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. Также зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов. Практически у всех пациентов были многочисленные хронические заболевания, которые были отягощены коронавирусом.

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