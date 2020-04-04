Итого 440? Минздрав вновь загадал загадку по количеству заразившихся коронавирусом

После прохождения лечения выздоровел 41 человек. Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.





Получается, что всего заразившихся за это время 394+41+5 =440.





Это серьезный рост по сравнению даже со вчерашним днем.





Напомним, что по состоянию на утро 3 апреля заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщала о 351 случае инфицирования коронавирусом в Беларуси.





Радует только то, что по сообщению Минздрава у части пациентов заболевание проходит в легкой или средней форме.





"Наша нива" . Что касается пятого смертельного случая, то, вероятно, речь идет о смерти пациента в Минске , о котором сообщила





В ночь на 2 апреля скончался сотрудник санатория «Пралеска» в Ждановичах. Он лежал с пневмонией в районной больнице, после его перевели в Минскую инфекционку, куда направляют людей с положительным анализом на коронавирус.

По информации «Нашей Нивы», умерший Валерий Ш. работал электриком, жил в пригороде. Ему было около 60 лет.

Несколько недель назад мужчина лежал в областной больнице, проверял сердце. После вышел на работу, побыл пару смен. А потом слег с пневмонией.

В пятницу, 27 марта, его положили в Минскую центральную районную больницу в Боровлянах. В среду перевели в городскую инфекционную больницу, где его и не стало.





Естественно, настораживает место работы умершего -- санаторий "Пралеска". Это место, где поправляют здоровье преимущественно пожилые люди.





Но еще больше настораживает, что все смертельные случаи от коронавируса сначала становятся известны СМИ и только потом признаются Минздравом. Разве так бывает?



