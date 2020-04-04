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Итого 440? Минздрав вновь загадал загадку по количеству заразившихся коронавирусом

04.04.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав cообщил, как обстоит в Беларуси ситуация с распространением коронавируса. По данным ведомства, по состоянию на 4 апреля на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находится 394 человека.

Итого 440? Минздрав вновь загадал загадку по количеству заразившихся коронавирусом
После прохождения лечения  выздоровел 41 человек. Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

Получается, что всего заразившихся за это время 394+41+5 =440. 

Это серьезный рост по сравнению даже со вчерашним днем.

Напомним, что по состоянию на утро 3 апреля заместитель министра здравоохранения Елена Богдан сообщала о 351 случае инфицирования коронавирусом в Беларуси.

Радует только то, что по сообщению Минздрава у части пациентов заболевание проходит в легкой или средней форме.

Что касается пятого смертельного случая, то, вероятно, речь идет о смерти пациента в Минске, о котором сообщила "Наша нива".

В ночь на 2 апреля скончался сотрудник санатория «Пралеска» в Ждановичах. Он лежал с пневмонией в районной больнице, после его перевели в Минскую инфекционку, куда направляют людей с положительным анализом на коронавирус.

По информации «Нашей Нивы», умерший Валерий Ш. работал электриком, жил в пригороде. Ему было около 60 лет.

Несколько недель назад мужчина лежал в областной больнице, проверял сердце. После вышел на работу, побыл пару смен. А потом слег с пневмонией.

В пятницу, 27 марта, его положили в Минскую центральную районную больницу в Боровлянах. В среду перевели в городскую инфекционную больницу, где его и не стало.

Естественно, настораживает место работы умершего -- санаторий "Пралеска". Это место, где поправляют здоровье преимущественно пожилые люди. 

Но еще больше настораживает, что все смертельные случаи от коронавируса сначала становятся известны СМИ и только потом признаются Минздравом. Разве так бывает?
 
Теги: Минск
 
 
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Минздрав cообщил, как обстоит в Беларуси ситуация с распространением коронавируса. По данным ведомства, по состоянию на 4 апреля на стационарном лечении с...
 
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