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Подтвердился тест на коронавирус у жительницы Лунинецкого района

04.04.2020 18:32 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Женщина находится на лечении в 6-й клинической больнице Минска. Тест на коронавирус подтвердился у неё 3 апреля.

Подтвердился тест на коронавирус у жительницы Лунинецкого района

Об этом сообщаетБрестский областной ЦГЭиОЗ.

Муж женщины находится в реанимационном отделении Лунинецкой райбольницы. Ему, по нашей информации, ставят двустороннюю пневмонию.

Семья многодетная, место жительства – агрогородок Дятловичи.

По неподтверждённой информации, недавно домой приехал и обучался на дистанционном обучении сын, студент одного из Витебских вузов.

Подтвердился тест на коронавирус у жительницы Лунинецкого района

Женщина является директором «Евроопта» в Лунинце. По этой причине магазин закрыт. Всех сотрудников обследовали. Тех, кто имел контакты 1-го уровня, отправили в Молотковичскую инфекционную больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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  Женщина находится на лечении в 6-й клинической больнице Минска. Тест на коронавирус подтвердился у неё 3 апреля. Об этом сообщаетБрестский областной ЦГЭиОЗ. Муж...
 
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