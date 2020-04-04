Подтвердился тест на коронавирус у жительницы Лунинецкого района

Источник материала: Виртуальный Брест

Женщина находится на лечении в 6-й клинической больнице Минска. Тест на коронавирус подтвердился у неё 3 апреля.





Об этом сообщаетБрестский областной ЦГЭиОЗ.

Муж женщины находится в реанимационном отделении Лунинецкой райбольницы. Ему, по нашей информации, ставят двустороннюю пневмонию.

Семья многодетная, место жительства – агрогородок Дятловичи.

По неподтверждённой информации, недавно домой приехал и обучался на дистанционном обучении сын, студент одного из Витебских вузов.





Женщина является директором «Евроопта» в Лунинце. По этой причине магазин закрыт. Всех сотрудников обследовали. Тех, кто имел контакты 1-го уровня, отправили в Молотковичскую инфекционную больницу .