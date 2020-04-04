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Подтвердился тест на коронавирус у жительницы Лунинецкого района
04.04.2020 18:32 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Женщина находится на лечении в 6-й клинической больнице Минска. Тест на
Об этом сообщаетБрестский областной ЦГЭиОЗ.
Муж женщины находится в реанимационном отделении Лунинецкой райбольницы. Ему, по нашей информации, ставят двустороннюю пневмонию.
Семья многодетная, место жительства – агрогородок Дятловичи.
По неподтверждённой информации, недавно домой приехал и обучался на дистанционном обучении сын, студент одного из Витебских вузов.
Женщина является директором «Евроопта» в Лунинце. По этой причине магазин закрыт. Всех сотрудников обследовали. Тех, кто имел контакты 1-го уровня, отправили в
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Женщина находится на лечении в 6-й клинической больнице Минска. Тест на коронавирус подтвердился у неё 3 апреля. Об этом сообщаетБрестский областной ЦГЭиОЗ. Муж...
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