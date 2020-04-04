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В Могилевской области 4 подтвержденных случая коронавируса
04.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На территории Могилевской области к уже известному случаю заражения коронавирусной инфекцией добавились еще три. Об этом
По ее словам, заболели жители Кировска и Бобруйска. Оба — трудовые мигранты, которые вернулись с работ в Москве. Еще один заболевший — могилевский медик, который проходил обучение в Витебске.
Во всех случаях установлены контакты первого уровня, проведены противоэпидемические мероприятия, в том числе — лабораторное тестирование. По словам Светланы Нечай, все тесты дали отрицательный результат.
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На территории Могилевской области к уже известному случаю заражения коронавирусной инфекцией добавились еще три. Об этом сообщила главный государственный...
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