В Могилевской области 4 подтвержденных случая коронавируса

Источник материала: Горецкий вестник

На территории Могилевской области к уже известному случаю заражения коронавирусной инфекцией добавились еще три. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай.

По ее словам, заболели жители Кировска и Бобруйска. Оба — трудовые мигранты, которые вернулись с работ в Москве. Еще один заболевший — могилевский медик, который проходил обучение в Витебске.

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Во всех случаях установлены контакты первого уровня, проведены противоэпидемические мероприятия, в том числе — лабораторное тестирование. По словам Светланы Нечай, все тесты дали отрицательный результат.