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«Дзецей не радзила, карову не мыла». Беларусы сами придумывают, что про их смерть скажет Лукашенко

04.04.2020 18:46 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 4 апреля, в Беларуси стало официально известно о пяти погибших беларусах, у которых медики диагностировали COVID-19. О двух из этих смертей публично говорил Александр Лукашенко. 

Напоминаем, про погибшего заслуженного актер Беларуси Виктора Дашкевича, у которого диагностировали коронавирус, Лукашенко сказал: «Ну мы же просили (ему завтра 80 лет будет)... Чего ты ходишь по этой улице, а тем более работаешь? <...> Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его».

О ком во второй раз говорил президент, точно сказать нельзя: он не делал ссылок на конкретную личность. Но, возможно, речь шла о 70-летнем Владимире Сидорове, который скончался в Витебске ночью 2 апреля. Вот, что сказал Лукашенко: «В это время шумиху подняли по поводу четырех умерших, одного проверяем, у троих якобы подтвержден коронавирус. Шерстнев [губернатор Витебской области] вчера мне доложил, последний случай у него был. Спрашиваю, ну почему этот у тебя умер? А он говорит: «Александр Григорьевич, а как можно жить со 135 килограммами веса?» Сердце почти не работает, это не работает, это болит, то болит, букет болезней. И вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета, ну и ему за 70 лет было».

Как на это отреагировали беларусы 

Беларусов возмутила реакция президента. Многие писали о том, что он мог бы выразить слова поддержки семьям погибших. А потом в социальных сетях решили запустить флешмоб #прашчальнаесловапрэзидзента – беларусы написали свои варианты, как о их смерти сказал бы Лукашенко. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня, 4 апреля, в Беларуси стало официально известно о пяти погибших беларусах, у которых медики диагностировали COVID-19. О двух из этих смертей публично говорил...
 
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