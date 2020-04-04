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«В сложной ситуации государство не позаботилось о медиках». В Витебске от пневмонии умерла медсестра

04.04.2020 19:28 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу днем появилась информация, что в Витебске за сутки умерло два человека. Одна из них медработник. Женщину звали Светлана Киселева. Ей было 47 лет. Она работала медсестрой в Витебской городской клинической больнице № 1. У Светланы осталось двое детей. Анастасия, которой 27, и 7-летняя Вероника.


Светлана Киселева. Фото: социальные сети

В народе Витебскую городскую клиническую больницу № 1 называют «трестовской». Здесь, говорит дочь медсестры Анастасия Киселева, ее мама проработала более 20 лет.

— Мама работала в неврологии, — рассказывает Настя. — Где-то 13 марта пациентов, которые здесь лежали, стали выписывать. Сказали будут завозить сюда ОРВИ и пневмонию. При этом, сразу никаких специальных халатов или очков медикам не выдавали. Только 15 граммов спирта, которыми после работы они обрабатывали руки. И это вся защита! Дома у нас были респираторы, мама брала их на работу. Говорила, что некоторые медсестры для защиты вкладывали в одноразовые маски ежедневные прокладки, пропитанные настойкой прополиса. 

Вначале, продолжает собеседница, новые пациенты заняли примерно полтора отделения. В неврологии, где работала Светлана, их не было. Но медсестер отсюда, вспоминает Настя, вызвали на подмогу коллегам. Сколько именно мама была на подмоге, дочь не помнит.

— Каждые выходные мама брала домой постирать свою рабочую форму, — вспоминает дочь. — После того, как у них в больнице умерла 58-летняя пациентка (Минздрав сообщил, что текст на коронавирус у нее показал отрицательный результат. — Прим. TUT.BY), ей и другим медсестрам было страшно нести домой свою форму. Тогда старшая медсестра посоветовала коллегам сначала замочить все в хлорке, и так везти.

Днем 24 марта на работе у Светланы поднялась температура — 37,3, и ее отправили на больничный. На больничном, отмечает дочь, мама пробыла где-то неделю. Лучше не становилось, она попросила сделать снимок. Через два часа после этого, вспоминает Настя, маме сообщили, что у нее пневмония и нужно ложиться в больницу.

В понедельник, 30 марта, ее госпитализировали в свою же Витебскую городскую клиническую больницу № 1.

— Она мне сказала, что диагноз у нее был двухсторонняя бронхопневмония. Когда я у нее спросила, где она могла заразиться, она ответила: «На работе», — возвращается к тем событиям дочь. — Пока мама лежала в больнице, мы общались каждый день. Я у нее тогда спрашивала: «Вашу больницу наконец-то одели?» Она ответила: «Да, ходят как снеговики, дали одноразовые «бумажные» халаты.

По словам дочки, температуру маме сбивали уколам. Кроме того, ей капали сильные антибиотики, от которых, вспоминает дочь, Светлану тошнило.

— В четверг вечером она мне написала, что у нее отходит мокрота. Это, сказала, хорошо, но чувствовала она себя плохо. Жаловалась на антибиотик. Но ей сказали, если температура не будет приходить в норму, лекарство заменят… В пятницу ночью нам сообщили, что она умерла.


Фотографию свидетельства в редакцию прислала Анастасия Киселева

В справке, которую выдали семье после вскрытия, написано, что причина смерти Светланы: «острая респираторная недостаточность».

— Ей делали тест на коронавирус?

— Да, во вторник, но результатов нам никто не сообщал. В графе «Патологические состояния (заболевания), вызвавшие или обусловившие непосредственную причину смерти», написано «не уточнен». Врач нам сказал, это про коронавирус.

В пятницу, 3 апреля, во время областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, замначальника Витебского облздрава Николай Каспирович, не называя фамилии, сообщил о смерти медработника. Женщина, сказал он, лечилась от тяжелой двусторонней пневмонии вирусно-бактериального генеза. Пока нет подтвержденных результатов наличия РНК коронавируса, отметил представитель облздрава.

— До этой ситуации ваша мама чем-то болела?

— Никаких заболеваний, связанных с легкими, у нее не было.

В пятницу вечером, говорит Анастасия, ее отчима с температурой 39 забрали в больницу. Сказали, продолжает она, что у него ОРВИ. Ему сделали текст на коронавирус.

— Мне передали мамин телефон. В полночь перед смертью она писала, что попросила перевести ее в реанимацию, но перевели ее только к 2 часам ночи. Где эти два часа были врачи? — не сдерживает эмоций девушка. — Мама очень любила медицину и свое дело. Она всю жизнь работала в одной больнице, но в сложной ситуации государство не позаботилось о медиках. Медработник умер. Моя 7-летняя сестра осталась без мамы.

 
Теги: Витебск
 
 
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В пятницу днем появилась информация, что в Витебске за сутки умерло два человека. Одна из них медработник. Женщину звали Светлана Киселева. Ей было 47 лет.
 
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