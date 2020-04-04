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Пётр Петровский: происходит заливание напечатанными деньгами брешей в экономике
04.04.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Никогда еще за всю историю МВФ столько стран не обращались одновременно за финансовой помощью – на данный момент уже более 80 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Размер экстренного финансирования удвоили, но готовы задействовать весь своей резерв – триллион долларов. Никогда еще не было такой ситуации, чтобы мировая экономика просто остановилась.
Петр Петровский, политолог, сопредседатель редакционного совета «Евразия. Эксперт»:
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Новости Беларуси. Никогда еще за всю историю МВФ столько стран не обращались одновременно за финансовой помощью – на данный момент уже более 80...
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