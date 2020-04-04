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Пётр Петровский: происходит заливание напечатанными деньгами брешей в экономике

04.04.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Никогда еще за всю историю МВФ столько стран не обращались одновременно за финансовой помощью на данный момент уже более 80 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пётр Петровский: происходит заливание напечатанными деньгами брешей в экономике

Размер экстренного финансирования удвоили, но готовы задействовать весь своей резерв триллион долларов. Никогда еще не было такой ситуации, чтобы мировая экономика просто остановилась.  

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Пётр Петровский: происходит заливание напечатанными деньгами брешей в экономике

Петр Петровский, политолог, сопредседатель редакционного совета «Евразия. Эксперт»:
Коронавирус заморозил экономики, передвижения товаров, услуг, капитала, заморозил деловую активность. К чему он приводит? К тому, что просто-напросто не работают экономики мира, они заморожены, они не производят товары, происходит заливание новыми напечатанными деньгами появившихся в экономике брешей. И мы видим еще третий фактор – девальвацию практически всех мировых валют. Доллар, евро не укрепляются, девальвируются.

Пётр Петровский: происходит заливание напечатанными деньгами брешей в экономике

Люди в материале: Петр Петровский

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Никогда еще за всю историю МВФ столько стран не обращались одновременно за финансовой помощью – на данный момент уже более 80...
 
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