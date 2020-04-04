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Эксперты опасаются череды банкротств и сокращений. Чем грозит карантин экономикам мира

04.04.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Каким станет мир после пандемии коронавируса, и не попытаются ли глобальные игроки извлечь пользу из ситуации? О переделе мира и современной геополитике – в эфире телеканала «Мир» вышло интервью с белорусским Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты опасаются череды банкротств и сокращений. Чем грозит карантин экономикам мира

Зарубежные издания цитируют высказывания Александра Лукашенко. Глава государства рассказал, почему Беларусь не пошла по пути карантина и почему, на его взгляд, так важно сохранить работу производств. Мир столкнулся с вызовом, которого до сих пор не видел  уверены эксперты. А потому и меры по спасению экономики должны быть беспрецедентными. 

Пётр Петровский: происходит заливание напечатанными деньгами брешей в экономике

Эксперты опасаются череды банкротств и сокращений. Чем грозит карантин экономикам мира

В то время как ВОЗ пытается спрогнозировать пик заболеваемости, просчитать, когда же коронавирус начнет, наконец, затихать, финансовые организации тоже занялись подсчетами. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила: мировая экономика переживает худшую рецессию, чем во время глобального экономического кризиса.

Эксперты опасаются череды банкротств и сокращений. Чем грозит карантин экономикам мира

Эксперты опасаются череды банкротств и сокращений. Международный валютный фонд вместе со Всемирным банком опубликовали обращение. 

Эксперты опасаются череды банкротств и сокращений. Чем грозит карантин экономикам мира

Призыв, отражающий концепцию Беларуси. Наша страна пошла по пути точечных мер для защиты здоровья населения, но при этом сохранила работу предприятий. Не останавливать производства именно такое требование уже не раз повторял Президент Беларуси.

Президент Беларуси: «Представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие»

Эксперты опасаются череды банкротств и сокращений. Чем грозит карантин экономикам мира

Накануне на телеканале «Мир» вышло интервью с главой белорусского государства. Среди затронутых тем, конечно, и экономические последствия коронавируса. Александр Лукашенко в очередной раз поделился своими опасениями, как отразится на мировой экономике пандемия, и объяснил, почему Беларусь отказалась от карантина. 

Александр Лукашенко: После пандемии мир будет другим. Где наше будет место в этом мире?

Эксперты опасаются череды банкротств и сокращений. Чем грозит карантин экономикам мира

ВОЗ по-прежнему уверяет: закрыть границы или заставить людей сидеть в четырех стенах – не панацея. От коронавируса этим людей не защитить. Рецепт прост: чтобы минимизировать последствия этой напасти, нужно соблюдать меры профилактики, изолировать заболевших, а также контактировавших с ними. И, конечно, еще самоизоляция при первых признаках болезни, помощь тем, кто находится в зоне риска. Так действует Беларусь.

Эксперты опасаются череды банкротств и сокращений. Чем грозит карантин экономикам мира

Обсуждают преимущества такого подхода и в других странах. Карантин влечет за собой огромные потери. По пути карантина пошли наши ближайшие соседи. В России за месяц промышленное производство сократилось на 1,2 %, деловая активность упала на 16 %. Бизнес-сообщество ущерб называет огромным. Слова президента российской общественной организации малого и среднего предпринимательства приводит БелТА. 

Эксперты опасаются череды банкротств и сокращений. Чем грозит карантин экономикам мира

Эксперты опасаются череды банкротств и сокращений. Чем грозит карантин экономикам мира

Карантин продлен на месяц, и по иcтечении его 20 % частных предприятий могут не открыться. Если карантин продлится дольше, то возможно и все 40%. Так считают эксперты. Конечно, государства, которые пошли на этот беспрецедентный шаг разрабатывают меры поддержки экономики, но тем самым существенно истончают финансовую подушку безопасности. Отсюда и массовые обращения за помощью в МВФ.

Эксперты опасаются череды банкротств и сокращений. Чем грозит карантин экономикам мира

Интервью Президента Беларуси, его позиция и путь, который в этих реалиях избрала Беларусь, вышло накануне, но уже получило отклики из разных стран.  

Эксперты опасаются череды банкротств и сокращений. Чем грозит карантин экономикам мира

Эксперты опасаются череды банкротств и сокращений. Чем грозит карантин экономикам мира

Белорусские медики продолжают борьбу за здоровье людей, все необходимое делается для того, чтобы ограничить распространение опасной инфекции. Последствия коронавируса пытаются минимизировать и экономисты.

Эксперты опасаются череды банкротств и сокращений. Чем грозит карантин экономикам мира

Правительство работает над  мерами для поддержки экономики. Первый пакет поможет выстоять в сложных условиях бизнесу, второй – строительству и промышленности. Комплекс мер для финансовой стабильности уже реализует Нацбанк.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Кристалина Георгиева, Екатерина Жилянина

 
 
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Новости мира. Каким станет мир после пандемии коронавируса, и не попытаются ли глобальные игроки извлечь пользу из ситуации? О переделе мира и современной...
 
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