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Александр Седнев: «Хочется, чтобы наши люди и нация были здоровы. Все, что надо для этого, люди, которые несут ответственность, надеюсь, адекватно воспринимают ситуацию»

04.04.2020 20:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Руха» Александр Седнев после матча с БАТЭ (0:1) в рамках третьего тура ответил на вопрос о том, стоит ли из-за каронавируса остановить чемпионат или проводит матчи без зрителей, сообщает pressball.by.

– Может, стоит играть без зрителей или приостановить чемпионат?

– Хочется, чтобы наши люди и нация были здоровы. Все, что надо для этого, люди, которые несут ответственность, надеюсь, адекватно воспринимают ситуацию. Мы начинаем и заканчиваем день с тех рекомендаций и советов, которые даются. Но, возможно, мы нужны, чтобы люди получали хоть какое-то удовольствие. Верю, что будет взвешенное и рациональное решение. Главный посыл – чтобы люди были здоровы.

Наверное, поток информации не проходит бесследно. Особенно это касается легионеров. Там идет общение с родиной. Честно признаюсь, я не вижу моментов, которые явно врываются. Мол, кто-то сказал, что ему страшно. К чести медицинского штаба, ведем затворческий образ жизни. Потренировались – разъехались. Теоретическую базу отправляем видеорядом игрокам, а не собираемся лишний раз, – сказал Седнев.

Футбольный чемпионат Европы остается единственным турниром в Европе, который не был остановлен из-за коронавируса. Зрителям не запрещено посещать трибуны.

Перед началом тура многие фанатские объединения клубов призвали болельщиков воздержаться от посещения стадионов.

В Беларуси по состоянию на субботу на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находится 394 человека. У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек. Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 1,1 млн, смертей – более 59 тыс., выздоровело более 229 тыс.

АБФФ, пора. Три простые причины, почему надо набраться смелости и остановить чемпионат прямо сейчас

 
 
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Главный тренер «Руха» Александр Седнев после матча с БАТЭ (0:1) в рамках третьего тура ответил на вопрос о том, стоит ли из-за каронавируса остановить чемпионат или...
 
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