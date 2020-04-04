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Матч БАТЭ – «Рух» в Борисове посетили 470 человек

04.04.2020 20:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Матч третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Рух» (1:0) посетили 470 зрителей. Об этом сообщает корреспондент Tribuna.com.

Это антирекорд посещаемости стадиона за всю историю.

«Борисов-Арена» вмещает более 13 тысяч зрителей.


Фото: Тарас Щирый/Tribuna.com

Футбольный чемпионат Европы остается единственным турниром в Европе, который не был остановлен из-за коронавируса. Зрителям не запрещено посещать трибуны.

Перед началом тура многие фанатские объединения клубов призвали болельщиков воздержаться от посещения стадионов.

В Беларуси по состоянию на субботу на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находится 394 человека. У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек. Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 1,1 млн, смертей – более 59 тыс., выздоровело более 229 тыс.

В чемпионате Беларуси изменился фаворит. Скорее сюда, пока кэфы окончательно не попадали!

 
 
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Матч третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Рух» (1:0) посетили 470 зрителей.
 
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