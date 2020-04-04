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Матч БАТЭ – «Рух» в Борисове посетили 470 человек
04.04.2020 20:14 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матч третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Рух» (1:0) посетили 470 зрителей. Об этом сообщает корреспондент
Это антирекорд посещаемости стадиона за всю историю.
Фото: Тарас Щирый/Tribuna.com
Футбольный чемпионат Европы остается единственным турниром в Европе, который не был остановлен из-за коронавируса. Зрителям не запрещено посещать трибуны.
Перед началом тура многие фанатские объединения клубов призвали болельщиков воздержаться от посещения стадионов.
В Беларуси по состоянию на субботу на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находится 394 человека. У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек. Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.
Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 1,1 млн, смертей – более 59 тыс., выздоровело более 229 тыс.
В чемпионате Беларуси изменился фаворит. Скорее сюда, пока кэфы окончательно не попадали!
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Матч третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Рух» (1:0) посетили 470 зрителей.
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