Матч БАТЭ – «Рух» в Борисове посетили 470 человек

Источник материала: Tribuna.com

Матч третьего тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Рух» (1:0) посетили 470 зрителей. Об этом сообщает корреспондент .com.

Это антирекорд посещаемости стадиона за всю историю.

вмещает более 13 тысяч зрителей.





Фото: Тарас Щирый/Tribuna.com

Футбольный чемпионат Европы остается единственным турниром в Европе, который не был остановлен из-за коронавируса. Зрителям не запрещено посещать трибуны.

Перед началом тура многие фанатские объединения клубов призвали болельщиков воздержаться от посещения стадионов.

В Беларуси по состоянию на субботу на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находится 394 человека. У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек. Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 1,1 млн, смертей – более 59 тыс., выздоровело более 229 тыс.

В чемпионате Беларуси изменился фаворит. Скорее сюда, пока кэфы окончательно не попадали!