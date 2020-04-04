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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Игорь Петришенко о борьбе с коронавирусом в Беларуси: ситуация абсолютно контролируемая Ситуация в Беларуси контролируемая. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Наша съемочная группа поговорила с ним о текущем положении...

Ситуация в Беларуси контролируемая. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Наша съемочная группа поговорила с ним о текущем положении дел в системе национального зравоохранения, оснащении всем необходимым оборудованием медучреждений, а также кооперации с другими государствами в противодействии распространению коронавирусной инфекции. Полную версию эксклюзивного интервью с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко смотрите завтра в