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Игорь Петришенко о борьбе с коронавирусом в Беларуси: ситуация абсолютно контролируемая

04.04.2020 21:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Ситуация в Беларуси контролируемая. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Наша съемочная группа поговорила с ним о текущем положении дел в системе национального зравоохранения, оснащении всем необходимым оборудованием медучреждений, а также  кооперации с другими государствами в противодействии распространению коронавирусной инфекции. Полную версию эксклюзивного интервью с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко смотрите завтра в "Главном эфире".
 
 
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Ситуация в Беларуси контролируемая. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Наша съемочная группа поговорила с ним о текущем положении...
 
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