Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В больницах на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 394 человека Последние данные по ситуации с COVID-19 в Беларуси. По информации Минздрава, сегодня в больницах на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 394...

Последние данные по ситуации с COVID-19 в Беларуси. По информации Минздрава, сегодня в больницах на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 394 человека. У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек. Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.