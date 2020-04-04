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В больницах на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 394 человека
04.04.2020 21:30 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПоследние данные по ситуации с COVID-19 в Беларуси. По информации Минздрава, сегодня в больницах на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 394 человека. У части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек. Зарегистрировано 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.
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Последние данные по ситуации с COVID-19 в Беларуси. По информации Минздрава, сегодня в больницах на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 394...
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