|
Официально: в Беларуси решено продлить школьные каникулы
04.04.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Министр образования Беларуси Игорь Карпенко, с согласия Александра Лукашенко, решил продлить каникулы для беларуских школьников на неделю. Об этом
Весенние каникулы в школах стартовали 30 марта. В понедельник, 6 апреля, ученики должны были вернуться на занятия. Но из-за эпидемии коронавируса каникулы закончатся 13 апреля.
Возможность того, что этой весной отдыхать от учебы школьники будут дольше обычного, Лукашенко
Напомним, в середине марта
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр образования Беларуси Игорь Карпенко, с согласия Александра Лукашенко, решил продлить каникулы для беларуских школьников на неделю. Об этом сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)