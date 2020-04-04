Официально: в Беларуси решено продлить школьные каникулы

Источник материала: KYKY

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко, с согласия Александра Лукашенко, решил продлить каникулы для беларуских школьников на неделю. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента.

Весенние каникулы в школах стартовали 30 марта. В понедельник, 6 апреля, ученики должны были вернуться на занятия. Но из-за эпидемии коронавируса каникулы закончатся 13 апреля.

Возможность того, что этой весной отдыхать от учебы школьники будут дольше обычного, Лукашенко допустил вчера, 3 апреля. «Требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины – это неправильно. Но мы не будем довлеть над родителями. Это их дети. Как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет. Хотят, чтобы мы продлили каникулы, завтра мне доложит министр образования. Завтра-послезавтра мною будет принято решение. Скорее всего, мы продлим на неделю», – сказал тогда президент.

Напомним, в середине марта появилась информация, что весенние каникулы начнутся на семь дней раньше, о чем школы предупреждали учащихся и их родителей. На это моментально отреагировало Министерство образования, заявив, что «все учебные заведения должны работать в штатном режиме», а для корректировки графика каникул поводов нет. И вот теперь они появились.