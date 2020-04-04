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Коечного фонда в больницах достаточно

04.04.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Продолжаем развеивать мифы и фейк-вбросы. Для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, а также контактов первого и второго уровней в наших больницах абсолютно достаточно коечного фонда. Об этом заявляют в Минздраве. В лечебных учреждениях насчитывается более 8 тысяч точек подключения кислорода и свыше 2 тысяч аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Все клиники продолжают работать в привычном режиме. Как подчеркивают в здравоохранительном ведомстве, объемы оказания специализированной и высокотехнологичной медпомощи не снижаются. 


Реанимационные блоки в Могилевской инфекционной больнице не задействованы

Коечного фонда в больницах достаточно


Впрочем, далеко не всем авторам разных телеграмм-каналов контролируемая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Беларуси нравится. То и дело появляются провокационные вбросы. Как, например, в Могилеве, где по мессенджерам  распространяются откровенные фейки о переполненных больницах. Так вот сегодня могилевские медики подобные сообщения полностью опровергли. Инфекционная больница - стационар №1 для пациентов с COVID-19 - насчитывает 125 больничных коек, которые сегодня заполнены менее чем на треть. Реанимационные блоки и вовсе пустуют. К аппаратам ИВЛ никто из пациентов не подключен.
 
Теги: Могилев
 
 
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Продолжаем развеивать мифы и фейк-вбросы. Для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, а также контактов первого и второго уровней в наших больницах...
 
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