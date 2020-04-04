ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

104-летний ветеран Второй мировой вылечился от коронавируса в свой день рождения

04.04.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

104-летний ветеран Второй мировой вылечился от коронавируса в свой день рождения

В США ветерану Второй мировой войны Уильяму Лэпшису удалось побороть коронавирус COVID-19 в свой 104-й день рождения. Теперь он признан самым пожилым человеком, победившим опасное заболевание. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Согласно данным канала, короновирусом мужчина заразился во время пребывания в доме ветеранов в штате Орегон. Врачи изолировали его сразу после проявления первых симптомов, благодаря чему болезнь удалось победить менее чем за месяц. При этом вести о полном выздоровлении ветеран получил в день своего 104-летия – в среду 1 апреля.

При этом, как рассказал журналистам зять Лэпшиса, тот пережил не только Вторую мировую войну, но и пандемию «испанки», а также Великую депрессию.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США ветерану Второй мировой войны Уильяму Лэпшису удалось побороть коронавирус COVID-19 в свой 104-й день рождения. Теперь он признан самым пожилым человеком,...
 
Новости дня
Новости
 
В "Клубе редакторов" говорили о ситуации в международной экономике после пандемии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика