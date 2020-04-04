|
104-летний ветеран Второй мировой вылечился от коронавируса в свой день рождения
04.04.2020 21:58 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В США ветерану Второй мировой войны Уильяму Лэпшису удалось побороть коронавирус COVID-19 в свой 104-й день рождения. Теперь он признан самым пожилым человеком, победившим опасное заболевание. Об этом
Согласно данным канала, короновирусом мужчина заразился во время пребывания в доме ветеранов в штате Орегон. Врачи изолировали его сразу после проявления первых симптомов, благодаря чему болезнь удалось победить менее чем за месяц. При этом вести о полном выздоровлении ветеран получил в день своего 104-летия – в среду 1 апреля.
При этом, как рассказал журналистам зять Лэпшиса, тот пережил не только Вторую мировую войну, но и пандемию «испанки», а также Великую депрессию.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США ветерану Второй мировой войны Уильяму Лэпшису удалось побороть коронавирус COVID-19 в свой 104-й день рождения. Теперь он признан самым пожилым человеком,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)