104-летний ветеран Второй мировой вылечился от коронавируса в свой день рождения

Источник материала: ОНТ

В США ветерану Второй мировой войны Уильяму Лэпшису удалось побороть коронавирус COVID-19 в свой 104-й день рождения. Теперь он признан самым пожилым человеком, победившим опасное заболевание. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Согласно данным канала, короновирусом мужчина заразился во время пребывания в доме ветеранов в штате Орегон. Врачи изолировали его сразу после проявления первых симптомов, благодаря чему болезнь удалось победить менее чем за месяц. При этом вести о полном выздоровлении ветеран получил в день своего 104-летия – в среду 1 апреля.

При этом, как рассказал журналистам зять Лэпшиса, тот пережил не только Вторую мировую войну, но и пандемию «испанки», а также Великую депрессию.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram