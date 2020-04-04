Ковальчук о проигрыше «Славии»: «Мне не понравилось отношение ребят. Мы мыслями еще в прошлом сезоне, мы чемпионы страны, и есть кое-какие моменты, которые мне не нравятся»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал домашнее поражение от «Славии» (1:2) в матче 3-го тура чемпионата страны, сообщает pressball.by .

– Результатом, конечно, недовольны, хотя и игра складывалась не в нашу пользу. Да, были моменты, но настраивал ребят, что «Славия» – боевитая команда. Это она и продемонстрировала. Единственное, что мне не понравилось, – отношение ребят. Мы мыслями еще в прошлом сезоне, мы чемпионы страны, и есть кое-какие моменты, которые мне не нравятся. Мы это все обозначим, вернемся на землю. Потому что сверху все видно.

– Что с Бакаем, насколько серьезна травма?

– Проблема с коленом. Насколько она серьезна на сегодняшний день, пока не знаю. К завтрашнему дню, возможно, будет больше информации.

– Если бы не это повреждение, сняли бы Элиса с игры, чтобы как-то изменить ситуацию впереди?

– Нет. Именно Бакая – нет.

– А отсутствие Лаптева в заявке с чем связано?

– Было повреждение пятки, он мучился в последних матчах, на тренировках. Решили на эту игру не заявлять.

– Лаптев выбыл, Садовский сегодня надежд не оправдал. Не считаете, что на позицию центрфорварда стоило поискать в межсезонье кого-то еще?

– Сезон покажет. Пока не буду делать скоропалительных выводов. Пока надеюсь и на Садовского, и на Лаптева. Конечно, ситуация неприятная, но будем исправлять и работать, – сказал Ковальчук.

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