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Ковальчук о проигрыше «Славии»: «Мне не понравилось отношение ребят. Мы мыслями еще в прошлом сезоне, мы чемпионы страны, и есть кое-какие моменты, которые мне не нравятся»
04.04.2020 22:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал домашнее поражение от «Славии» (1:2) в матче 3-го тура чемпионата страны, сообщает
– Результатом, конечно, недовольны, хотя и игра складывалась не в нашу пользу. Да, были моменты, но настраивал ребят, что «Славия» – боевитая команда. Это она и продемонстрировала. Единственное, что мне не понравилось, – отношение ребят. Мы мыслями еще в прошлом сезоне, мы чемпионы страны, и есть кое-какие моменты, которые мне не нравятся. Мы это все обозначим, вернемся на землю. Потому что сверху все видно.
– Что с Бакаем, насколько серьезна травма?
– Проблема с коленом. Насколько она серьезна на сегодняшний день, пока не знаю. К завтрашнему дню, возможно, будет больше информации.
– Если бы не это повреждение, сняли бы Элиса с игры, чтобы как-то изменить ситуацию впереди?
– Нет. Именно Бакая – нет.
– А отсутствие Лаптева в заявке с чем связано?
– Было повреждение пятки, он мучился в последних матчах, на тренировках. Решили на эту игру не заявлять.
– Лаптев выбыл, Садовский сегодня надежд не оправдал. Не считаете, что на позицию центрфорварда стоило поискать в межсезонье кого-то еще?
– Сезон покажет. Пока не буду делать скоропалительных выводов. Пока надеюсь и на Садовского, и на Лаптева. Конечно, ситуация неприятная, но будем исправлять и работать, – сказал Ковальчук.
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Ковальчук о проигрыше «Славии»: «Мне не понравилось отношение ребят. Мы мыслями еще в прошлом сезоне, мы чемпионы страны, и есть кое-какие моменты, которые мне не нравятся»
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал домашнее поражение от «Славии» (1:2) в матче 3-го тура чемпионата страны, сообщает pressball.by.
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