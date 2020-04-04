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Беларусь ожидает от России поставки 30 тыс. оплаченных тест-систем для выявления коронавируса

04.04.2020 22:38 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь ожидает от России поставки 30 тыс. оплаченных тест-систем для выявления коронавируса. Об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь ожидает от России поставки 30 тыс. оплаченных тест-систем для выявления коронавируса

"В первую очередь мы сами развернули и выпускаем 700 тестовых систем в день и планируем наращивать. У нас есть собственное производство. И наша система здравоохранения в полной мере под ту складывающуюся обстановку обеспечена этими тест-системами. Более того, мы объявили тендер, и российская компания выиграла этот тендер на поставку за соответствующую плату 30 тыс. тестов. Мы ожидаем, что договорные обязательства будут соблюдены, и мы получим эти тесты до 17 апреля. По крайней мере, так Министерство здравоохранения и наши соответствующие компании договаривались с российским производителем", - заявил вице-премьер.

"Что касается информации о том, что белорусская сторона обращалась (за помощью. - Прим. БЕЛТА), таких обращений не было в адрес российской стороны. Это добрая воля и элемент того взаимодействия, которое налажено между нашими санитарными врачами, - в плане поставки 10 тыс. тестов к нам в республику", - уточнил Игорь Петришенко.

По его словам, эти тесты будут в первую очередь использоваться для тестирования международных водителей, которые осуществляют международные автомобильные перевозки из Европы в Российскую Федерацию, а также тех граждан, которые находятся на отдыхе в санаториях Беларуси, транзитных граждан Российской Федерации, которые будут добираться до России через Беларусь.

Игорь Петришенко заявил о готовности и далее взаимодействовать с российской стороной и высказал надежду, что будут выполнены все те контрактные обязательства, которые были заключены еще до эскалации ситуации, связанной с коронавирусом, введения в России различного рода карантинных мероприятий. "У нас по многим параметрам не была до конца доведена реализация законтрактованных обязательств, связанных с поставками респираторов со стороны Российской Федерации. Из Ленинградской области - мы там порядка 115 тыс. уже контрактовали, и машины стояли под загрузкой, но Российская Федерация приняла соответствующие меры и запретила поставку за пределы страны средств индивидуальной защиты. Поэтому мы оказались немножко в такой неловкой ситуации, - констатировал вице-премьер. - Тем не менее, все те запасы, которые были и которые по нашим нормативам есть в республике, обеспечивают текущую потребность для защиты наших врачей и пациентов".

 
 
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  Беларусь ожидает от России поставки 30 тыс. оплаченных тест-систем для выявления коронавируса. Об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер Игорь Петришенко,...
 
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