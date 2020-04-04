Вице-премьер - про борьбу с коронавирусом, тендер на тестовые системы и помощь РФ, о которой не просили

Источник материала: Tut.by

В Беларуси ситуация с коронавирусом находится под контролем, а санитарно-эпидемиологическую службу перевели в режим повышенной готовности. Об этом сегодня заявил журналистам вице-премьер Игорь Петришенко, передает телеканал «Беларусь 1» . Он также рассказал про объявленный тендер на закупку тестовых систем и о том, кто его выиграл и когда они должны быть поставлены в нашу страну.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Ситуация абсолютно контролируемая и управляемая. Сразу, как поступил этот сигнал и вызов, в нашей стране санитарно-эпидемиологическая служба была переведена в повышенную готовность, то есть все меры были своевременно приняты для того, чтобы обнаружить источник, как можно быстрее его купировать и проследить контакты, — сказал Игорь Петришенко.

По его словам, в том числе поэтому «вся система здравоохранения, которая настроена на то, чтобы бороться с различного рода инфекциями, она у нас сохранена, она усилена, она имеет опыт борьбы с соответствующими видами инфекций — в 2009 и 2011 годах».

Вице-премьер заявил, что «наработанный опыт позволяет сейчас своевременно реагировать на те вызовы, которые есть», а в Беларуси приняли комплекс мероприятий по перепрофилированию медучреждений для борьбы с коронавирусом. Среди мер — обеспечение врачей необходимыми медикаментами, а медучреждений — ИВЛ.

Игорь Петришенко рассказал, что в стране выпускается ежедневно около 700 тестовых систем, при этом их производство намерены увеличивать. По его словам, власти объявили тендер на поставку тестовых систем, его выиграла российская компания. Их должны поставить до 17 апреля.

Вице-премьер также сообщил, что Россия поставила в Беларусь 10 тысяч тестовых систем, хотя «мы не обращались». Их намерены использовать в том числе для дальнобойщиков, которые осуществляют международные автомобильные перевозки из Европы в Российскую Федерацию, а также российских граждан, которые находятся на отдыхе в санаториях Беларуси.