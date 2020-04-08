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UFC 249 пройдет на частном острове 18 апреля
08.04.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Турнир по смешанным единоборствам UFC 249 от 18 апреля лишился Хабиба Нурмагомедова и ряда других участников, но все-таки состоится. Местом проведения станет неназванный частный остров. Об этом
Глава UFC Дана Уайт запланировал еженедельные турниры до конца весны. Все они пройдут на острове, спортсменов туда будут доставлять частными самолетами. Бойцы не будут знать, куда именно летят. Организация мероприятий с подобным подходом может обойтись лиге
Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов отказался выступать на UFC 249, сославшись на невозможность покинуть пределы России во время пандемии коронавируса. Дагестанца заменил американский боец Джастин Гэтжи. Сообщая о подписании контракта на главный бой UFC 249 (Фергюсон - Гэтжи), Дана Уайт
Карта UFC 249 будет включать 12 противостояний.
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Турнир по смешанным единоборствам UFC 249 от 18 апреля лишился Хабиба Нурмагомедова и ряда других участников, но все-таки состоится. Местом проведения станет...
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