UFC 249 пройдет на частном острове 18 апреля

Источник материала: ОНТ

Турнир по смешанным единоборствам UFC 249 от 18 апреля лишился Хабиба Нурмагомедова и ряда других участников, но все-таки состоится. Местом проведения станет неназванный частный остров. Об этом сообщает MMA Fighting.

Глава UFC Дана Уайт запланировал еженедельные турниры до конца весны. Все они пройдут на острове, спортсменов туда будут доставлять частными самолетами. Бойцы не будут знать, куда именно летят. Организация мероприятий с подобным подходом может обойтись лиге примерно в $22 млн.

Ранее стало известно, что Хабиб Нурмагомедов отказался выступать на UFC 249, сославшись на невозможность покинуть пределы России во время пандемии коронавируса. Дагестанца заменил американский боец Джастин Гэтжи. Сообщая о подписании контракта на главный бой UFC 249 (Фергюсон - Гэтжи), Дана Уайт подчеркнул , что турнир пройдет «где-то на Земле».

Карта UFC 249 будет включать 12 противостояний.

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