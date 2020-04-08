Оршанский региональный портал: под Лепелем разворачивают полевой военный госпиталь

Из госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны, расположенном в Юрцево, был выписан последний плановый пациент. В настоящее время он готовится для пациентов с коронавирусом на случай, если их станет слишком много. Эта больница принадлежит областному исполнительному комитету, и вполне возможно, что сюда будут доставляться пациенты из Витебска и других городов.





По сведения портала, ещё один госпиталь на случай, если эпидемия выйдет из-под контроля, теперь возводят военные возле Лепеля. Это будет полевой госпиталь, состоящий из военных палаток, но со всеми необходимыми коммуникациями.

неделе сообщил о намерении привлечь к борьбе с распространением коронавируса военных медиков. Напомним, что Александр Лукашенко еще на прошлойпривлечь к борьбе с распространением коронавируса военных медиков.

"У нас же по республике пять-шесть таких больниц (военных госпиталей - Прим.). Надо их подключить. Пусть они посмотрят, как работают гражданские медики. Если нужно, и проконтролируют, и помогут. И самое главное - они тоже будут в этой теме, научатся", - сказал Лукашенко во время поездки в Смолевичский район в минувшую пятницу.



