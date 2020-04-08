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Оршанский региональный портал: под Лепелем разворачивают полевой военный госпиталь
08.04.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Портал
Из госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны, расположенном в Юрцево, был выписан последний плановый пациент. В настоящее время он готовится для пациентов с коронавирусом на случай, если их станет слишком много. Эта больница принадлежит областному исполнительному комитету, и вполне возможно, что сюда будут доставляться пациенты из Витебска и других городов.
По сведения портала, ещё один госпиталь на случай, если эпидемия выйдет из-под контроля, теперь возводят военные возле Лепеля. Это будет полевой госпиталь, состоящий из военных палаток, но со всеми необходимыми коммуникациями.
Напомним, что Александр Лукашенко еще на прошлой
"У нас же по республике пять-шесть таких больниц (военных госпиталей - Прим.). Надо их подключить. Пусть они посмотрят, как работают гражданские медики. Если нужно, и проконтролируют, и помогут. И самое главное - они тоже будут в этой теме, научатся", - сказал Лукашенко во время поездки в Смолевичский район в минувшую пятницу.
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Портал Orsha.eu сообщает, что к приему пациентов с подозрением на коронавирус в Витебской области готовят два госпиталя.
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