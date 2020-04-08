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Оршанский региональный портал: под Лепелем разворачивают полевой военный госпиталь

08.04.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Портал Orsha.eu сообщает, что к приему пациентов с подозрением на коронавирус в Витебской области готовят два госпиталя.

Из госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны, расположенном в Юрцево, был выписан последний плановый пациент. В настоящее время он готовится для пациентов с коронавирусом на случай, если их станет слишком много. Эта больница принадлежит областному исполнительному комитету, и вполне возможно, что сюда будут доставляться пациенты из Витебска и других городов.

По сведения портала, ещё один госпиталь на случай, если эпидемия выйдет из-под контроля, теперь возводят военные возле Лепеля. Это будет полевой госпиталь, состоящий из военных палаток, но со всеми необходимыми коммуникациями.

Напомним, что Александр Лукашенко еще на прошлой неделе сообщил о намерении привлечь к борьбе с распространением коронавируса военных медиков. 

"У нас же по республике пять-шесть таких больниц (военных госпиталей - Прим.). Надо их подключить. Пусть они посмотрят, как работают гражданские медики. Если нужно, и проконтролируют, и помогут. И самое главное - они тоже будут в этой теме, научатся", - сказал Лукашенко во время поездки в Смолевичский район в минувшую пятницу.
 
Теги: Витебск
 
 
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Портал Orsha.eu сообщает, что к приему пациентов с подозрением на коронавирус в Витебской области готовят два госпиталя.
 
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