Призыв к карантину, учеба вне школы, когда будет пик и как хоронят умерших с COVID-19 - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

За тревожными новостями про коронавирус незаметно пробежала еще одна рабочая неделя. Ну что, порадуемся пятнице и вспомним, что важного и интересного случилось в четверг.

САМОЕ ВАЖНОЕ

В последние недели много разговоров о карантине . Многие граждане требуют его ввести, президент считает эту меру излишней. Почему Александр Лукашенко так противится карантину? Только ли в экономике дело? Смотрите разбор в новом выпуске «Разжевано» . А вот политконсультант Александр Федута считает, что в сложившейся ситуации образовался реальный дефицит власти . И в этих условиях решения неожиданно начали принимать губернаторы . Как если бы у нас работали механизмы децентрализации и местного самоуправления.

Нам советуют чаще мыть руки, обрабатывать их антисептиками. Но люди жалуются, что в аптеках нет антисептиков . Производители говорят, что работают на полную мощность, но перепрыгнуть через максимальные объемы производства невозможно. Зато власти придумали, как решить проблему с нехваткой масок . К производству этих средств защиты подключилось уже 50 предприятий. Надеемся, план сработает .

тела «только кремируют», «хоронят в закрытых гробах», «на лица покойникам надевают маски». Узнали, как устроены прощания с жертвами пандемии, и спросили у патологоанатома, можно ли заразиться вирусом от покойника .

Министр здравоохранения Караник рассказал , что Минздрав и Минобразования решают вопрос, что делать с каникулами . По вступительной кампании «все будет зависеть от эпидситуации». Тем временем родители школьников из Минска сообщили, что их просят зарегистрировать детей в системе Moodle. Как с новой четверти будут учиться ученики, которые решат не ходить в школу ? Кстати, даты последних звонков и выпускных уже определили. А вот родители малышей сообщают о новых случаях коронавируса в садах . В Минске их уже четыре !

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Продолжаем знакомить вас с медиками , которые сейчас на передовой в борьбе с коронавирусом. Посмотрите, как работают на скорой. Медики рассказали , что в день бывает по 10−15 «коронавирусных» вызовов. Пару слов скажем и про зарплаты медиков.

Герои сегодня и волонтеры, которые «из-под земли» достают средства защиты для медиков. Гигантскую работу проделывают эти люди. Ситуация необычная: деньги есть, но товара на рынке нет . Врачи сами обращаются за помощью: за семь дней было получено более 560 заявок. Мечта всех медиков, по словам волонтеров, — респираторы.

Легкие и грациозные прыжки, красивый танец — то, что мы видим на сцене. А сколько работы стоит за этим, задумывались?. О своей жизни рассказал французский танцовщик Эвен Капитен. Мужчина приехал много лет назад учиться в Минск, теперь является солистом Национального театра оперы и балета Беларуси .

Мы очень любим рассказывать истории белорусов, которые смогли добиться успеха на мировом рынке в любой сфере. Что-нибудь слышали о платформе PandaDoc? Этот сервис предназначен для автоматизации каждого этапа работ с документами, что заверяются электронными подписями, и сейчас его используют компании в разных уголках мира. Сооснователь компании Микита Микадо рассказал нам об успешном продукте. Сейчас головной офис компании находится в США, но сам продукт разрабатывается в Минске.

Одно из студенческих общежитий в столице могут закрыть на карантин. Вчера туда можно было только войти. Студенты стали сбегать через окно . А вот некоторых студентов Витебска на карантин поместили в санаторий. Там закрутили саморезами окна и двери балкона, чтобы никто не убежал. Витебска, где тревожная ситуация с COVID-19">Как обстоят дела у других студентов города?

Главреда «Ежедневника» Сергея Сацука недавно отпустили из-под стражи. Мужчина находится в статусе подозреваемого и должен являться на допрос, когда его вызовут. Вот его рассказ о «вынужденной прогулке» по местам не столь отдаленным.

Вы же помните историю о том, как под днищем авто, которое пригнали на СТО, нашли гранату? Так вот, одна из рассматриваемых версий случившегося — бизнес владелицы BMW .