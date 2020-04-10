Призыв к карантину, учеба вне школы, когда будет пик и как хоронят умерших с COVID-19 - все за вчера

За тревожными новостями про коронавирус незаметно пробежала еще одна рабочая неделя. Ну что, порадуемся пятнице и вспомним, что важного и интересного случилось в четверг.
САМОЕ ВАЖНОЕ
В последние недели много разговоров о карантине. Многие граждане требуют его ввести, президент считает эту меру излишней. Почему Александр Лукашенко так противится карантину? Только ли в экономике дело? Смотрите разбор в новом выпуске «Разжевано». А вот политконсультант Александр Федута считает, что в сложившейся ситуации образовался реальный дефицит власти. И в этих условиях решения неожиданно начали принимать губернаторы. Как если бы у нас работали механизмы децентрализации и местного самоуправления.
Вчера представитель ВОЗ в Беларуси заявил, что важно принять дальнейшие меры социального дистанцирования — от рассадки — как в Овальном зале (там теперь уже не сидят все близко друг к другу) — до более жестких, перевода на дистанционное обучение, запрет массовых мероприятий, введение карантина. По его мнению, эти меры нужно принять сейчас, до наступления пика заболеваемости. По прогнозам главы Минздрава, этот самый пик может наступить в конце апреля — начале мая. Да, карантина в стране нет, но есть длинный список ограничительных мер. Кстати, маленькие Докшицы просят ввести карантин, там много случаев пневмонии. По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в Беларуси почти 1,5 тысячи человек. К сожалению, регистрируют летальные исходы.
Министр здравоохранения Караник рассказал, что Минздрав и Минобразования решают вопрос, что делать с каникулами. По вступительной кампании «все будет зависеть от эпидситуации». Тем временем родители школьников из Минска сообщили, что их просят зарегистрировать детей в системе Moodle. Как с новой четверти будут учиться ученики, которые решат не ходить в школу? Кстати, даты последних звонков и выпускных уже определили. А вот родители малышей сообщают о новых случаях коронавируса в садах. В Минске их уже четыре!
По официальным данным на 9 апреля, в Беларуси умерло 16 пациентов с коронавирусом. По поводу того, как проходят похороны, было много разговоров:
тела «только кремируют», «хоронят в закрытых гробах», «на лица покойникам надевают маски». Узнали, как устроены прощания с жертвами пандемии, и спросили у патологоанатома, можно ли заразиться вирусом от покойника.
Нам советуют чаще мыть руки, обрабатывать их антисептиками. Но люди жалуются, что в аптеках нет антисептиков. Производители говорят, что работают на полную мощность, но перепрыгнуть через максимальные объемы производства невозможно. Зато власти придумали, как решить проблему с нехваткой масок. К производству этих средств защиты подключилось уже 50 предприятий. Надеемся, план сработает.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
Продолжаем знакомить вас с медиками, которые сейчас на передовой в борьбе с коронавирусом. Посмотрите, как работают на скорой. Медики рассказали, что в день бывает по 10−15 «коронавирусных» вызовов. Пару слов скажем и про зарплаты медиков.
Герои сегодня и волонтеры, которые «из-под земли» достают средства защиты для медиков. Гигантскую работу проделывают эти люди. Ситуация необычная: деньги есть, но товара на рынке нет. Врачи сами обращаются за помощью: за семь дней было получено более 560 заявок. Мечта всех медиков, по словам волонтеров, — респираторы.
Легкие и грациозные прыжки, красивый танец — то, что мы видим на сцене. А сколько работы стоит за этим, задумывались?. О своей жизни рассказал французский танцовщик Эвен Капитен. Мужчина приехал много лет назад учиться в Минск, теперь является солистом Национального театра оперы и балета Беларуси.
Мы очень любим рассказывать истории белорусов, которые смогли добиться успеха на мировом рынке в любой сфере. Что-нибудь слышали о платформе PandaDoc? Этот сервис предназначен для автоматизации каждого этапа работ с документами, что заверяются электронными подписями, и сейчас его используют компании в разных уголках мира. Сооснователь компании Микита Микадо рассказал нам об успешном продукте. Сейчас головной офис компании находится в США, но сам продукт разрабатывается в Минске.
Одно из студенческих общежитий в столице могут закрыть на карантин. Вчера туда можно было только войти. Студенты стали сбегать через окно. А вот некоторых студентов Витебска на карантин поместили в санаторий. Там закрутили саморезами окна и двери балкона, чтобы никто не убежал. Витебска, где тревожная ситуация с COVID-19">Как обстоят дела у других студентов города?
Главреда «Ежедневника» Сергея Сацука недавно отпустили из-под стражи. Мужчина находится в статусе подозреваемого и должен являться на допрос, когда его вызовут. Вот его рассказ о «вынужденной прогулке» по местам не столь отдаленным.
Вы же помните историю о том, как под днищем авто, которое пригнали на СТО, нашли гранату? Так вот, одна из рассматриваемых версий случившегося — бизнес владелицы BMW.
Еще партию квартир купили на аукционе в «английском» доме в Минске. Вот какие цены. Всем счастливым новоселам даем пару советов о том, как создать имитацию кирпичной кладки своими руками. Квартира — это хорошо, но особо там не разгуляешься, а вот в доме можно придумать что-нибудь этакое. Например, теннисный корт построить, как на частных участках в Минске, Раубичах, Губичах, Прилуках, Колодищах. Показываем их вам и рассказываем, кому они принадлежат.
«А что ты вообще ешь?» — самый частый и раздражающий вопрос, который слышат люди, отказавшиеся от употребления мяса. Мы пригласили в студию вегетарианцев и веганов. Они рассказали, почему сделали такой выбор, как на него реагируют заботливые родители и неравнодушные окружающие, и объяснили, зачем им нужна колбаса из сои.
Кстати. Хотите подсмотреть, как белорусы работают на «удаленке»? Дарим вам такую возможность. А вот вам материал с лайфхаками для тех, кто не знает, чем занять себя в самоизоляции, и словами утешения для тех, кто испытывает страх и паникует. Берегите себя!
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