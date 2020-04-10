COVID-19: В США говорят о пике эпидемии. Беларусь вошла в тройку по числу заразившихся в СНГ

Источник материала: Tut.by

В мире уже более 1 млн 600 тысяч человек заразились коронавирусом. Лидируют среди стран по этому показателю Соединенные Штаты — более 465 тысяч, Испания — более 153 тысяч и Италия — более 143 тысяч.



Фото: Reuters

Дональд Трамп уверен, что страна находится на пике распространения коронавируса. К слову, всех журналистов, которые посещают брифинги президента США обязали сдавать тесты на коронавирус.

В США за минувшие сутки умерли 1904 человека. Всего с начала эпидемии в стране скончались 16 684 человека. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 465 тысяч, выздоровели более 25 тысяч человек.

за минувшие сутки умерли 1904 человека. Всего с начала эпидемии в стране скончались 16 684 человека. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 465 тысяч, выздоровели более 25 тысяч человек. Во Франции число жертв коронавируса превысило 12 тысяч человек. За последние сутки в больницах скончались 424 пациента. Госпитализированы за последние сутки около трех тысяч. Как сообщает RFI , в тяжелом состоянии в реанимации находится рекордное с начала эпидемии число пациентов — 7148. За сутки в отделения интенсивной терапии поступило 482 человека. Общее количество подтвержденных случаев — более 118 тысяч. Выздоровели и были выписаны из больниц более 23 тысяч. В понедельник президент Макрон объявит о продлении карантина. Для выхода из дома в стране ввели QR-код.

число жертв коронавируса превысило 12 тысяч человек. За последние сутки в больницах скончались 424 пациента. Госпитализированы за последние сутки около трех тысяч. Как , в тяжелом состоянии в реанимации находится рекордное с начала эпидемии число пациентов — 7148. За сутки в отделения интенсивной терапии поступило 482 человека. Общее количество подтвержденных случаев — более 118 тысяч. Выздоровели и были выписаны из больниц более 23 тысяч. В понедельник президент Макрон объявит о продлении карантина. Для выхода из дома в стране ввели QR-код. В Италии за сутки умерли 610 человек. Всего жертвами стали более 18 тысяч человек. Подтвердили 1615 новых случаев заболевания коронавирусом. На данный момент в стране болеют 96 877 человек. Общее количество подтвержденных случаев с начала эпидемии — превысило 143 тысячи. Выздоровели за все время эпидемии 28 470 человек, из них 1979 — за прошлые сутки.

за сутки умерли 610 человек. Всего жертвами стали более 18 тысяч человек. Подтвердили 1615 новых случаев заболевания коронавирусом. На данный момент 96 877 человек. Общее количество подтвержденных случаев с начала эпидемии — превысило 143 тысячи. Выздоровели за все время эпидемии 28 470 человек, из них 1979 — за прошлые сутки. В Польше накануне зафиксировано самое большое число смертей — 30 человек за сутки. В больницах сейчас находятся 2100 человек, 160 — в тяжелом состоянии. Общее число подтвержденных случаев по стране — более 5,7 тысяч, выздоровели 284 человека, умерли — 174.

накануне зафиксировано самое большое число смертей — 30 человек за сутки. В больницах сейчас находятся 2100 человек, 160 — в тяжелом состоянии. Общее число подтвержденных случаев по стране — более 5,7 тысяч, выздоровели 284 человека, умерли — 174. В СНГ в тройку лидеров по числу случаев заражения, по подсчетам ТАСС , входят Россия (10 131), Беларусь (1 486) и Молдова (1 289). Самая высокая смертность — в Молдове: в стране от COVID-19 скончались 29 человек (2,25% заболевших). В остальных странах СНГ показатель смертности не превышает 1,5%. В Беларуси коронавирус стал причиной смерти 16 человек (1,07%), в России — 76 (0,75%).

в тройку лидеров по числу случаев заражения, , входят Россия (10 131), Беларусь (1 486) и Молдова (1 289). Самая высокая смертность — в Молдове: в стране от COVID-19 скончались 29 человек (2,25% заболевших). В остальных странах СНГ показатель смертности не превышает 1,5%. В Беларуси коронавирус стал причиной смерти 16 человек (1,07%), в России — 76 (0,75%). В Росси остановить эпидемию при благоприятном развитии событий надеются к лету. Об этом 8 апреля в эфире «Первого канала» заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Выйти на «плато», когда перестанет расти число заболевших, по ее прогнозам, удастся через 10−14 дней. Мэр Москвы Собянин заявил, что город находится у подножия пика эпидемии, сообщает РБК . В Москве число заболевших превысило 6,6 тысяч.

остановить эпидемию при благоприятном развитии событий надеются к лету. Об этом 8 апреля в эфире «Первого канала» заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Выйти на «плато», когда перестанет расти число заболевших, по ее прогнозам, удастся через 10−14 дней. Мэр Москвы Собянин заявил, что город находится у подножия пика эпидемии, . В Москве число заболевших превысило 6,6 тысяч. В мире число заболевших превысило 1 млн 600 тысяч человек. Умерли от 95 731, выздоровели более 355 тысяч.