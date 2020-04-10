ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

COVID-19: В США говорят о пике эпидемии. Беларусь вошла в тройку по числу заразившихся в СНГ

10.04.2020 08:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В мире уже более 1 млн 600 тысяч человек заразились коронавирусом. Лидируют среди стран по этому показателю Соединенные Штаты — более 465 тысяч, Испания — более 153 тысяч и Италия — более 143 тысяч.


Фото: Reuters

Дональд Трамп уверен, что страна находится на пике распространения коронавируса. К слову, всех журналистов, которые посещают брифинги президента США обязали сдавать тесты на коронавирус.

  • В США за минувшие сутки умерли 1904 человека. Всего с начала эпидемии в стране скончались 16 684 человека. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 465 тысяч, выздоровели более 25 тысяч человек.
  • Во Франции число жертв коронавируса превысило 12 тысяч человек. За последние сутки в больницах скончались 424 пациента. Госпитализированы за последние сутки около трех тысяч. Как сообщает RFI, в тяжелом состоянии в реанимации находится рекордное с начала эпидемии число пациентов — 7148. За сутки в отделения интенсивной терапии поступило 482 человека. Общее количество подтвержденных случаев — более 118 тысяч. Выздоровели и были выписаны из больниц более 23 тысяч. В понедельник президент Макрон объявит о продлении карантина. Для выхода из дома в стране ввели QR-код.
  • В Италии за сутки умерли 610 человек. Всего жертвами стали более 18 тысяч человек. Подтвердили 1615 новых случаев заболевания коронавирусом. На данный момент в стране болеют 96 877 человек. Общее количество подтвержденных случаев с начала эпидемии — превысило 143 тысячи. Выздоровели за все время эпидемии 28 470 человек, из них 1979 — за прошлые сутки.
  • В Польше накануне зафиксировано самое большое число смертей — 30 человек за сутки. В больницах сейчас находятся 2100 человек, 160 — в тяжелом состоянии. Общее число подтвержденных случаев по стране — более 5,7 тысяч, выздоровели 284 человека, умерли — 174.
  • В СНГ в тройку лидеров по числу случаев заражения, по подсчетам ТАСС, входят Россия (10 131), Беларусь (1 486) и Молдова (1 289). Самая высокая смертность — в Молдове: в стране от COVID-19 скончались 29 человек (2,25% заболевших). В остальных странах СНГ показатель смертности не превышает 1,5%. В Беларуси коронавирус стал причиной смерти 16 человек (1,07%), в России — 76 (0,75%).
  • В Росси остановить эпидемию при благоприятном развитии событий надеются к лету. Об этом 8 апреля в эфире «Первого канала» заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Выйти на «плато», когда перестанет расти число заболевших, по ее прогнозам, удастся через 10−14 дней. Мэр Москвы Собянин заявил, что город находится у подножия пика эпидемии, сообщает РБК. В Москве число заболевших превысило 6,6 тысяч.
  • В мире число заболевших превысило 1 млн 600 тысяч человек. Умерли от 95 731, выздоровели более 355 тысяч.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В СНГ в тройку лидеров по числу случаев заражения, по подсчетам ТАСС, входят Россия (10 131), Беларусь (1 486) и Молдова (1 289). Самая высокая смертность - в Молдове: в стране...
 
Новости дня
Новости
 
Трамп: "Россия и Саудовская Аравия "боролись между собой"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика