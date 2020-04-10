В 7 из 8 городов, в которых должен пройти 4-й тур чемпионата Беларуси, зафиксированы случаи заражения коронавирусом

Источник материала: Tribuna.com

Матчи 4-го тура чемпионата Беларуси начнутся в пятницу и пройдут восьми городах Беларуси. Минздрав не сообщает о том, в каких конкретно городах есть зараженные.

Тем не менее, по информации, которую предоставляют доктора и родственники больных, можно сделать вывод, что в пяти городах – Минске, Гродно, Бресте, Борисове (в нем сыграют « Смолевичи ») и Мозыре – зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Это информация опровергнута не была. Также сообщается о шести смертях в Минске и одной в Борисове.

Отметим, что по информации канала NEXTA , случаи заражения зафиксированы также в Слуцке и Жодино. Таким образом, единственным населенным пунктом из числа тех, которые готовятся принять матчи 4-го тура, без случаев заражения остается Городея.

В трех городах – Минске, Гродно и Бресте – введены дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса.

Отметим, что в Витебске после введения таких мер матч 3-го тура чемпионата Беларуси между «Витебском» и « Смолевичами » был перенесен в Борисов. АБФФ заявила , что перенос связан с состоянием поля на ЦСК «Центральный». Вчера директор «Минска» Игорь Шлойдо в разговоре с корреспондентом Tribuna.com сообщил , что на данный момент речь о переносе из Минска матча с не рассматривается.

На данный момент матчи 4-го тура запланированы и пройдут со зрителями. Посещаемость 3-го тура чемпионата Беларуси составила 327 зрителей.

Напомним, 9 апреля количество зараженных коронавирусом выросло на 39 процентов (420 случаев) и составило 1486 случаев, зафиксировано 16 смертей. Это самый высокий темп среди стран-соседок: Россия – 17%, Украина – 13%, Литва – 4%, Польша – 3%, Латвия – 2%. Отметим, что во всех странах введен карантин и остановлены все соревнования, в том числе чемпионаты по футболу.

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