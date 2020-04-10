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В 7 из 8 городов, в которых должен пройти 4-й тур чемпионата Беларуси, зафиксированы случаи заражения коронавирусом
10.04.2020 08:52 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Матчи 4-го тура чемпионата Беларуси начнутся в пятницу и пройдут восьми городах Беларуси. Минздрав не сообщает о том, в каких конкретно городах есть зараженные.
Тем не менее, по информации, которую предоставляют доктора и родственники больных, можно сделать вывод, что в пяти городах – Минске, Гродно, Бресте, Борисове (в нем сыграют «
Отметим, что по информации
В трех городах – Минске, Гродно и Бресте –
Отметим, что в Витебске после введения таких мер матч 3-го тура чемпионата Беларуси между «Витебском» и «
На данный момент матчи 4-го тура запланированы и пройдут со зрителями. Посещаемость 3-го тура чемпионата Беларуси
Напомним, 9 апреля количество зараженных коронавирусом выросло на 39 процентов (420 случаев) и составило 1486 случаев, зафиксировано 16 смертей. Это самый высокий темп среди стран-соседок: Россия – 17%, Украина – 13%, Литва – 4%, Польша – 3%, Латвия – 2%. Отметим, что во всех странах введен карантин и остановлены все соревнования, в том числе чемпионаты по футболу.
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В 7 из 8 городов, в которых должен пройти 4-й тур чемпионата Беларуси, зафиксированы случаи заражения коронавирусом
Матчи 4-го тура чемпионата Беларуси начнутся в пятницу и пройдут восьми городах Беларуси.
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