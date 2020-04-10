ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В 7 из 8 городов, в которых должен пройти 4-й тур чемпионата Беларуси, зафиксированы случаи заражения коронавирусом

10.04.2020 08:52 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Матчи 4-го тура чемпионата Беларуси начнутся в пятницу и пройдут восьми городах Беларуси. Минздрав не сообщает о том, в каких конкретно городах есть зараженные.

Тем не менее, по информации, которую предоставляют доктора и родственники больных, можно сделать вывод, что в пяти городах – Минске, Гродно, Бресте, Борисове (в нем сыграют «Смолевичи») и Мозыре – зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Это информация опровергнута не была. Также сообщается о шести смертях в Минске и одной в Борисове.

Отметим, что по информации канала NEXTA, случаи заражения зафиксированы также в Слуцке и Жодино. Таким образом, единственным населенным пунктом из числа тех, которые готовятся принять матчи 4-го тура, без случаев заражения остается Городея.

В трех городах – Минске, Гродно и Бресте – введены дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса.

Отметим, что в Витебске после введения таких мер матч 3-го тура чемпионата Беларуси между «Витебском» и «Смолевичами» был перенесен в Борисов. АБФФ заявила, что перенос связан с состоянием поля на ЦСК «Центральный». Вчера директор «Минска» Игорь Шлойдо в разговоре с корреспондентом Tribuna.com сообщил, что на данный момент речь о переносе из Минска матча с БАТЭ не рассматривается.

На данный момент матчи 4-го тура запланированы и пройдут со зрителями. Посещаемость 3-го тура чемпионата Беларуси составила 327 зрителей.

Напомним, 9 апреля количество зараженных коронавирусом выросло на 39 процентов (420 случаев) и составило 1486 случаев, зафиксировано 16 смертей. Это самый высокий темп среди стран-соседок: Россия – 17%, Украина – 13%, Литва – 4%, Польша – 3%, Латвия – 2%. Отметим, что во всех странах введен карантин и остановлены все соревнования, в том числе чемпионаты по футболу.

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матчи 4-го тура чемпионата Беларуси начнутся в пятницу и пройдут восьми городах Беларуси.
 
Новости дня
Новости
 
Министры энергетики G20 проведут экстренное совещание по ситуации на нефтяном рынке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика