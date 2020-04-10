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Пресс-служба АБФФ: «Следим за эпидемиологической ситуацией в Беларуси. Матчи 4-го тура не будут закрыты для зрителей»

10.04.2020 11:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба АБФФ сообщила о том, что чемпионат Беларуси продолжится согласно расписания.

«АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической ситуацией в Беларуси. Мы ежедневно находимся в тесном контакте с Министерством здравоохранения и Министерством спорта. Матчи четвертого тура пройдут согласно расписания и не будут закрыты для зрителей», – сообщает пресс-служба АБФФ.

По информации, которую предоставляют доктора и родственники больных, можно сделать вывод, что в пяти городах – Минске, Гродно, Бресте, Борисове (в нем сыграют «Смолевичи») и Мозыре – зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Это информация опровергнута не была. Также сообщается о шести смертях в Минске и одной в Борисове.

Отметим, что по информации канала NEXTA, случаи заражения зафиксированы также в Слуцке и Жодино. Таким образом, единственным населенным пунктом из числа тех, которые готовятся принять матчи 4-го тура, без случаев заражения остается Городея.

В трех городах – Минске, Гродно и Бресте – введены дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса.

Напомним, 9 апреля количество зараженных коронавирусом выросло на 39 процентов (420 случаев) и составило 1486 случаев, зафиксировано 16 смертей. Это самый высокий темп среди стран-соседок: Россия – 17%, Украина – 13%, Литва – 4%, Польша – 3%, Латвия – 2%. Отметим, что во всех странах введен карантин и остановлены все соревнования, в том числе чемпионаты по футболу.

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Пресс-служба АБФФ сообщила о том, что чемпионат Беларуси продолжится согласно расписания.
 
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