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Пресс-служба АБФФ: «Следим за эпидемиологической ситуацией в Беларуси. Матчи 4-го тура не будут закрыты для зрителей»
10.04.2020 11:58 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-служба
«
По информации, которую предоставляют доктора и родственники больных, можно сделать вывод, что в пяти городах – Минске, Гродно, Бресте, Борисове (в нем сыграют «
Отметим, что по информации
В трех городах – Минске, Гродно и Бресте –
Напомним, 9 апреля количество зараженных коронавирусом выросло на 39 процентов (420 случаев) и составило 1486 случаев, зафиксировано 16 смертей. Это самый высокий темп среди стран-соседок: Россия – 17%, Украина – 13%, Литва – 4%, Польша – 3%, Латвия – 2%. Отметим, что во всех странах введен карантин и остановлены все соревнования, в том числе чемпионаты по футболу.
В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 6.50!
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Пресс-служба АБФФ: «Следим за эпидемиологической ситуацией в Беларуси. Матчи 4-го тура не будут закрыты для зрителей»
Пресс-служба АБФФ сообщила о том, что чемпионат Беларуси продолжится согласно расписания.
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