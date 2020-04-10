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Последние данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 10 апреля
10.04.2020 12:38 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На 10 апреля в Беларуси на стационарном лечении с подтвержденным COVID-19 находятся 1793 человека.
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72 пациента нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. Им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.
169 человек выздоровели после прохождения лечения.
Умерли 19 человек с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.
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Новости Беларуси. На 10 апреля в Беларуси на стационарном лечении с подтвержденным COVID-19 находятся 1793 человека. По информации пресс-службы Минздрава, увеличение...
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