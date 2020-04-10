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Последние данные по коронавирусу в Беларуси. Ситуация на 10 апреля

10.04.2020 12:38 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На 10 апреля в Беларуси на стационарном лечении с подтвержденным COVID-19 находятся 1793 человека. 

По информации пресс-службы Минздрава, увеличение количества заболевших коронавирусом является поступательным и контролируемым. Большинство случаев – это выявленные контакты первого и второго уровней. 

Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме.   

72 пациента нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ. Им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.   

169 человек выздоровели после прохождения лечения.  

Умерли 19 человек с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.    

Министр здравоохранения рассказал, когда прогнозируется пик коронавируса в Беларуси (читать далее).   

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Новости Беларуси. На 10 апреля в Беларуси на стационарном лечении с подтвержденным COVID-19 находятся 1793 человека.  По информации пресс-службы Минздрава, увеличение...
 
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