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Доллар упал курс валют на 10 апреля 2020

13.04.2020 06:38 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

10.04.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0408 рубля до 2.4752, что составило 1.62%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.1544 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0304 (1.11%), на 10 апреля 2020 курс составил 2.706. По итогам месяца евро вырос на 0.0705 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0173 рублей (0.51%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.1363 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
90 284 800 35 124 400 10 685 900

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.42 – 2.55 рублей, курс продажи доллара 2.478 – 2.61. Евро можно было продать в диапазоне 2.63 – 2.766 рублей, купить – 2.712 – 2.801.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=74.3 (стоимость 1 доллара равна 74.3 российских рубля),
  • EUR/USD=1.086 (1 евро стоит 1.086 доллар),
  • EUR/RUB=81.1 (81.1 рубль составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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10 апреля 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.4752, курс евро 2.706, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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