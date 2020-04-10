Доллар упал курс валют на 10 апреля 2020

Источник материала: Myfin

10.04.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0408 рубля до 2.4752, что составило 1.62%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.1544 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0304 (1.11%), на 10 апреля 2020 курс составил 2.706. По итогам месяца евро вырос на 0.0705 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0173 рублей (0.51%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.1363 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 90 284 800 35 124 400 10 685 900

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.42 – 2.55 рублей, курс продажи доллара 2.478 – 2.61. Евро можно было продать в диапазоне 2.63 – 2.766 рублей, купить – 2.712 – 2.801.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =74.3 (стоимость 1 доллара равна 74.3 российских рубля),

=74.3 (стоимость 1 доллара равна 74.3 российских рубля), EUR/USD =1.086 (1 евро стоит 1.086 доллар),

=1.086 (1 евро стоит 1.086 доллар), EUR/RUB =81.1 (81.1 рубль составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .