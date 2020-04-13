Коронавирус: ветеринары тревожатся за человекообразных обезьян и закрывают их в карантин

ВВС . Пока неизвестно, может ли примат в принципе заразиться коронавирусом, но есть опасение, что ближайшие родственники человека подвержены этой опасности в той же степени, что и мы, пишет





В начале этой недели в Нью-Йоркском зоопарке коронавирус впервые подтвердили у тигра. Симптомы были обнаружены еще у трех тигров и двух львов.





Кирстен Джиларди - главный ветеринарный сотрудник организации Gorilla Doctors ("врачи горилл"), работающей в лесах Руанды, Уганды и Демократической Республики Конго. "Мы не знаем, заражались ли вирусом горные гориллы; Свидетельств этого мы не видели, - говорит она. - но так как горные гориллы подвержены человеческим патогенам, мы знаем, что они могут заражаться респираторными заболеваниями".





Горные гориллы (Gorilla beringei beringei) - вид, находящийся под угрозой уничтожения. Они водятся только в джунглях Руанды, Уганды и Демократической Республики Конго. Во всех трех странах есть случаи заражения коронавирусом людей и по рекомендации Международного союза охраны природы закрыты заповедники.

При общении с приматами необходимо соблюдать дистанцию. Уже давно Ветеринары и егеря, которые ухаживают за гориллами, продолжают работать. "Многое из тех правил, которым мы сейчас следуем - социальное дистанцирование и самоизоляция - легли в основу рекомендаций по защите горилл", - говорит доктор Джиларди.

Еще до начала пандемии людей просили не подходить к гориллам ближе, чем на семь метров. Новые рекомендации Международного союза защиты природы требуют соблюдать дистанцию в 10 метров и ограничить посещение заповедников людьми. К животным не рекомендуют подпускать людей с симптомами простуды или тех, кто за последние две недели контактировал с больными.

Основные угрозы выживанию человекообразных обезьян - браконьерство и уничтожение среды их обитания. Но вирус - тоже угроза. Сегодня инфекционные заболевания входят в тройку основных угроз жизни некоторых видов человекообразных приматов.В прошлом исследования показывали, что шимпанзе могут заразиться простудой, а вирус эболы, по некоторым версиям, убил в Африке несколько тысяч шимпанзе и горилл.







