ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Препарат, который может блокировать коронавирус, нашли японские медики

13.04.2020 08:44 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Препарат, который может блокировать коронавирус, нашли японские медики
Препарат под названием нелфинавир может блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. Это предварительно удалось выяснить японским медикам. Результаты исследования опубликованы на портале bioRxiv, сообщают «РИА Новости».

Нелфинавир используется при лечении вируса иммунодефицита человека вместе с другими антиретровирусным препаратами.

Исследователям удалось изучить влияние девяти похожих препаратов на частицы нового коронавируса. В результате медики нашли закономерность между применением нелфинавира и снижением репликационной активности возбудителя коронавируса.

Как подчеркнули исследователи, препарат против COVID-19 ещё не изобретён. Именно поэтому необходимо продолжать тестировать противовирусные препараты. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Препарат под названием нелфинавир может блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. Это предварительно удалось выяснить японским медикам. Результаты...
 
Новости дня
Новости
 
Минприроды – не надо нести на кладбища пластиковые цветы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика