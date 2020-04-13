Препарат, который может блокировать коронавирус, нашли японские медики

Источник материала: ОНТ

Препарат под названием нелфинавир может блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. Это предварительно удалось выяснить японским медикам. Результаты исследования опубликованы на портале bioRxiv , сообщают «РИА Новости».





Нелфинавир используется при лечении вируса иммунодефицита человека вместе с другими антиретровирусным препаратами.





Исследователям удалось изучить влияние девяти похожих препаратов на частицы нового коронавируса. В результате медики нашли закономерность между применением нелфинавира и снижением репликационной активности возбудителя коронавируса.





Как подчеркнули исследователи, препарат против COVID-19 ещё не изобретён. Именно поэтому необходимо продолжать тестировать противовирусные препараты.

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