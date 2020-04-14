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В Китае начали клинические испытания уже третьей вакцины от COVID-19
14.04.2020 13:46 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT"В КНР одобрено для клинических испытаний 3 вакцины от коронавируса. Первая среди них - на основе аденовирусного вектора. В данный момент группа учёных набирает добровольцев для проведения второй фазы испытаний", - сообщил представитель Министерства науки и техники КНР Юаньбинь.
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"В КНР одобрено для клинических испытаний 3 вакцины от коронавируса. Первая среди них - на основе аденовирусного вектора. В данный момент группа учёных набирает...
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