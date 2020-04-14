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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае начали клинические испытания уже третьей вакцины от COVID-19 "В КНР одобрено для клинических испытаний 3 вакцины от коронавируса. Первая среди них - на основе аденовирусного вектора. В данный момент группа учёных набирает...

"В КНР одобрено для клинических испытаний 3 вакцины от коронавируса. Первая среди них - на основе аденовирусного вектора. В данный момент группа учёных набирает добровольцев для проведения второй фазы испытаний", - сообщил представитель Министерства науки и техники КНР Юаньбинь.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите