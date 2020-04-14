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В Витебской области - 848 случаев коронавируса. Больше только в Минске

14.04.2020 13:46 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебской области — 848 случаев коронавируса. Об этом 14 апреля сообщила заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С момента регистрации первого случая коронавируса и по состоянию на 8 часов утра 14 апреля в Беларуси выявлен 3281 инфицированный.

По регионам статистика такая: в Брестской области — 73 больных коронавирусом, Витебской — 848, Гомельской — 106, Гродненской — 53, Минская — 359, Могилевской — 151. В Минске — 1691 случай коронавируса.

— Несмотря на то, что в некоторых регионах регистрируются цифры ниже, чем в Минске и Витебской области, это не означает, что жителям этих регионов не нужно соблюдать меры профилактики: социальную дистанцию, обработку рук, самоизоляцию, — подчеркнула Елена Богдан.

По республике госпитализированы 2444 человека. У остальных пациентов заболевание протекает в легкой форме, они лечатся амбулаторно. 57 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

Умерли 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Напомним, последнюю неделю количество заболевших растет на несколько сотен в сутки. Минздрав это связывает с тем, что стали проводить больше тестов. По состоянию на 14 апреля, в Беларуси проведено 71 тыс. 875 тестов на коронавирусную инфекцию в 17 лабораториях.

Специалисты сейчас фиксируют в основном не завозные случаи, а передачу вируса от человека к человеку внутри страны. Поэтому ВОЗ рекомендует Беларуси перенос общественных мероприятий; карантин людей, имевших шанс заражения вирусом; создание возможностей для удаленной работы, удаленного обучения и приостановки работы предприятий, имеющих второстепенное значение; сокращение объема не носящих обязательного характера перемещений, особенно для групп, подверженных большому риску.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.

 
Теги: Минск
 
 
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С момента регистрации первого случая коронавируса и по состоянию на 8 часов утра 14 апреля в Беларуси выявлен 3281 инфицированный.
 
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