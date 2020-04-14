Предложение Лукашенко рассмешило руководителей Армении и Кыргызстана

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19 мая, передает ria.ru Глава Беларуси Александр Лукашенко пригласил коллег по Евразийскому экономическому союзу на саммит лидеров стран-членов ЕАЭС в Минскепередает





"Я жду всех вас в Минске, гарантирую вам полную безопасность. И уверен, что вы получите, как всегда, удовольствие от пребывания в столице нашей Беларуси", - сказал он в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) по видеосвязи.





По словам Лукашенко, на саммите 19 мая планируется детально обсудить проект стратегии развития ЕАЭС до 2025 года, а также твосстановление экономик стран-участниц ЕАЭС после пандемии коронавируса. Но, похоже, в то, что ситуация с коронавирусом к тому времени в Беларуси нормализуется, коллеги Лукашенко по ЕАЭС не верят. И ехать в Минск не собираются.





Слушая приглашение Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков рассмеялись, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев удовлетворительно кивнул в ответ, а у президента РФ Владимира Путина ни один мускул на лице не дрогнул. Кажется, он просто его проигнорировал.









Кстати, на просьбу Лукашенко о "более адаптивной" цене на газ Путин также никак не отреагировал.





