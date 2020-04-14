Медики не рекомендуют отказываться от грудного вскармливания мамам с СОVID-19, сообщила акушер-гинеколог, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО, руководитель проекта «Мама PRO» Диана Мардас во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

На сегодня нет четких данных, что вирус передается через грудное молоко. «Если коронавирус подтвержден, есть рекомендация о том, что можно кормить сцеженным грудным молоком. Его ценность остается высокой», — сказала Диана Мардас.

Мамам, которые подозревают у себя наличие коронавируса, рекомендуется носить маску, соблюдать меры дистанцирования, а также использовать средства гигиены.

Вместе с тем, если мама принимает лекарственные препараты, на этот период лучше воздержаться от грудного вскармливания. Но если препарат совместим с грудным вскармливанием, его можно продолжать.