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Новое расписание автобусов в Горках

14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

С 16 апреля общественный транспорт в Горках будет работать по новому графику.  Перемены связаны с отрицательной динамикой пассажиропотока. В новом расписании отменили некоторые рейсы городских маршрутов и добавили рейсы до садоводческих товариществ.

 

Новое расписание автобусов в Горках
Иллюстративное фото — www.instagram.com/jupiter_digital_photo

Новое расписание автобусов в Горках

Новое расписание автобусов в Горках

 

По всемвопросам можно обращаться в диспетчерскую автобусного парка по телефонам: 4-11-684-94-54.

 


 
Теги: Расписание автобусов
 
 
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  С 16 апреля общественный транспорт в Горках будет работать по новому графику.  Перемены связаны с отрицательной динамикой пассажиропотока. В новом расписании...
 
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