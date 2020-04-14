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Новое расписание автобусов в Горках
14.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С 16 апреля общественный транспорт в Горках будет работать по новому графику. Перемены связаны с отрицательной динамикой пассажиропотока. В новом расписании отменили некоторые рейсы городских маршрутов и добавили рейсы до садоводческих товариществ.
По всемвопросам можно обращаться в диспетчерскую автобусного парка по телефонам: 4-11-68, 4-94-54.
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С 16 апреля общественный транспорт в Горках будет работать по новому графику. Перемены связаны с отрицательной динамикой пассажиропотока. В новом расписании...
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